〈房產〉房貸利率若升破2% 56%受訪者暫緩購屋或降低預算

經歷長期的低利環境後，2022 年資金面由寬鬆轉向緊縮，信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行網路調查，央行若連續升息，房貸利率達 2% 以上時，有 37% 受訪者認為會受影響，降低購屋預算，另外，19% 則認為影響顯著，暫緩購屋打算。從調查結果顯示，未來若連續性升息，有 56% 的受訪者信心面上會有明顯影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國人從 2009 年金融海嘯後，已經太習慣資金寬鬆的環境，長時間的房貸利率都在 2% 以下，甚至出現 1.4% 以下的超低率環境，除了超低利率環境外，同時間又搭配上 30 年期的房貸，都會有利息很便宜、晚點還才划算的錯覺，一旦面臨資金環境反轉，雖然短期內利息不會增加多少，但心理卻已經出現未來利率恐怕升升不息的壓力。

信義房屋從 6 月 17 到 24 日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收 1099 份樣本資料，調查結果顯示，若未來央行利率升息到 2% 以上，僅有 38% 的受訪者認為不受影響，有需要就購屋，37% 則認為有影響，會降低購屋預算，19% 則認為影響顯著，暫緩購屋打算，6% 則認為不清楚。若從調查結果顯示，面對今年這波的升息循環，相對多數的潛在購屋人，心理上的確會受到影響。

根據央行公布的五大銀行新承做房貸統計，上一次房貸利率超過 1.7%，已經是 2016 年 6 月，這次央行升息半碼，房貸利率將重回到 1.7% 以上，房貸利率創下近 6 年以來的新高，若是下半年兩季各升息半碼，則房貸利率就會相當接近 2%，而上一次利率 2% 已經是金融海嘯當時的事情。

曾敬德指出，雖然升息讓購屋人感到謹慎，但心態上會趨於保守的主因，恐怕還是房價位居歷史高檔，台股今年波段大幅修正，資金行情告終，加上未來全球景氣恐怕衰退的綜合因素，實際上因升息房貸支出增加而買不起房的，這樣的族群應該還是相對有限。