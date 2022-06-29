投資人等待經濟數據和Fed談話 美債殖利率走跌

由於對經濟衰退的擔憂加劇，投資人繼續評估經濟前景，美國國債殖利率周三 (29 日) 下滑。

美東時間清晨 6 點 10 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 2.6 個基點至 3.181%，而 30 年期美國國債殖利率下跌 2.1 個基點至 3.291%。殖利率與價格成反比。

隨著第 2 季將在周四 (30 日) 結束，對經濟放緩和聯準會 (Fed) 激進升息的擔憂繼續主導市場情緒。

周二 (28 日) 公布的消費者信心指數令人失望，為 98.7，低於《道瓊》平均預期的 100，風險資產的反彈嘗試在周二以失敗告終。

經濟諮商會調查中對未來一年通膨預期達到創紀錄的 8.0%，超過 2008 年 6 月的 7.7%，而瑞奇蒙 Fed 的製造業指數為 -19，為 2020 年 5 月以來最低水準，遠低於市場普遍預期的 - 7。

Fed 主席鮑爾將於美東時間上午 9 點在歐洲央行論壇上發表講話。鮑爾上周在參議院銀行委員會的證詞中承認，大幅升息可能使美國經濟陷入衰退，但重申 Fed 控制通膨的承諾。

在經濟數據方面，第 1 季 GDP 終值將於上午 8 點 30 分公布，同時還將公佈 PCE 價格、企業獲利和消費者支出數據。