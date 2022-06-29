英特爾再擴張加速器生態系 成立IFS雲端聯盟

英特爾 (INTC-US) 晶圓代工服務 (IFS) 今 (29) 日宣布下階段加速器生態系計畫，IFS 建立新的雲端聯盟，IFS 雲端聯盟將在雲端實現安全的設計環境，改善客戶設計效率，加速產品上市時間，初始成員包括雲端供應商 Amazon Web Services 與 Microsoft Azure，及電子設計自動化 (EDA) 主要廠商。

英特爾晶圓代工服務事業群總裁 Randhir Thakur 表示，藉由汲取以雲端為基礎設計環境的可擴展性，IFS 雲端聯盟能更廣泛使用英特爾先進製程與封裝技術，與雲端供應商及 EDA 供應商合作，提供靈活且安全的平台，客戶可在經過生產驗證的雲端設計環境中，即時拓展運算需求。

英特爾指出，晶片設計是極其複雜的過程，需要強大軟體與硬體工具，傳統上這些軟體在公司內部資料中心伺服器上執行，成熟的 IC 設計公司可能有資源投資這些能力，但對新創公司與其他沒有大規模內部設計團隊的公司而言，是很大的進入壁壘。

透過此雲端聯盟，IFS 將與合作夥伴聯手確保 EDA 工具已對雲端擴展性優勢最佳化，同時滿足英特爾製程設計套件要求。藉由與 EDA 供應商如 Ansys、Cadence、Siemens EDA 和 Synopsys 合作，為客戶在雲端環境使用他們所選擇的 EDA 工具和流程。

IFS 於今年 2 月推出加速生態系計畫，協助代工客戶將晶片產品從想法化為現實。透過與領先業界公司的深度合作，IFS 加速器可利用業界現有最佳能力，協助客戶提升在英特爾晶圓代工平台上的創新。