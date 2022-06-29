蔚來陷假帳詐欺疑雲 做空機構指控大玩「會計遊戲」

做空機構灰熊 (Grizzly Research) 週二 (28 日) 發布做空報告，指控蔚來汽車大玩「會計遊戲」來粉飾財報數據。

灰熊週二發布做空報告指出，中國最有價值的電動汽車公司之一蔚來汽車正大玩「會計遊戲」來美化財報，誇大營收和盈利率數據。

灰熊將蔚來財報疑點落在蔚來 BaaS 電池租賃服務上，指控蔚來假帳的秘密就在武漢蔚能。

灰熊將蔚來財報疑點落在蔚來 BaaS 電池租賃服務上 (圖片：AFP)

蔚來、產業基金和寧德時代等公司於 2020 年 8 月組建武漢蔚能電池資產有限公司，自此後，蔚來從 2020 年第四季財報開始，業績便大幅超出市場平均預期，好比 2021 財年華爾街預期蔚來虧損 60 億人民幣，但最終的數據只有 30 億。

灰熊指出，根據業務模型，蔚能作為提供 BaaS 電池租賃服務的實體，向蔚來購買電池後向車主提供訂閲服務，蔚能在 2020 年第四季向蔚來貢獻 2.9 億人民幣的營收，2021 年竟飆升至 41.4 億人民幣。

蔚來把電池組零業務分拆成獨立公司有三大目的，首先，一次性將用户未來數年的訂閲費計入當期的財報，再者可以製造一個願意超額購買電池第三方，以及最後一點是，從資產負債表中挪出電池減值費用。灰熊推算，第一點讓蔚來 2021 財年前三季虛增 11.47 億元的營收。

灰熊還回顧蔚來管理層過去創業失敗的歷史，以及在投資人層面上與瑞幸咖啡的間接關聯。灰熊稱，蔚來董事長李斌與劉二海以及其創辦的愉悅資本關係密切，而愉悅資本和劉二海正是瑞幸造假案的核心人物。

假帳詐欺疑雲傳出後，蔚來汽車 ADR (NIO-US) 股價應聲下跌 2.57% 至每股 22.36 美元。