晶片法案懸而未決 英特爾示警俄州新廠恐延後動工

英特爾 (INTC-US) 周四 (23 日) 警告，若美國晶片相關立法遲遲未定案，該公司可能被迫延後在俄亥俄州的晶圓廠動土計畫，甚至縮減投資規模，具體情況取決於國會對晶片法案的處理方式。

英特爾發布聲明表達對俄亥俄州投資項目的期待，同時感謝當地政府和合作夥伴的支持，但也重申，新廠的擴建範圍和步調在很大程度上取決於晶片法案資金。

聲明指出：「不幸的是，晶片法案的進展比我們預期的還要緩慢，我們仍然不知道什麼時候才會有結果，現在是國會採取行動的時候了，這樣我們才能以設想的速度和規模，推進在俄亥俄州和其他項目的投資。」

俄亥俄州的新廠動工計畫原定 7 月 22 日舉行，然而，華爾街日報 (WSJ) 援引一封電子郵件內容指出，英特爾向俄亥俄州州長辦公室和國會代表團成員表示將延後動工，部分與晶片法案的不確定性有關，但發言人 Will Moss 否認延後消息。

作為 IDM 2.0 策略的一部分，英特爾今年 1 月宣布在俄亥俄州建立新廠的投資計畫，初步投資規模估逾 200 億美元，目標為年底動工，2025 年投產，預期未來十年在俄亥俄州的投資支出可能達到 1000 億美元，但仍須取決於立法進展。

除了俄亥俄州外，英特爾在亞利桑那州和德國也有設廠計畫，還將擴建新墨西哥州廠，這些積極動作凸顯出執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 重振英特爾的決心，盼能重拾晶圓代工領域的領導地位。

即使美國國會已在本周展開協商，晶片法案進展仍懸而未決。季辛格周四也前往國會，呼籲在 8 月休會前完成立法，並警告在缺乏法案的幫助下，英特爾可能不得不削弱野心。

另一方面，WSJ 引述知情人士透露，英特爾近期向國會議員表示，將優先考慮在其他已批准獎勵措施的國家或地區啟動建設，例如歐洲，該公司今年稍早才宣布將於歐洲推進數十億美元投資計畫。