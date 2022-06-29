英特爾傳第三季再降Alder Lake處理器價格

外媒週二 (28 日) 引述供應鏈的消息指出，英特爾下半年訂單遠低預期，正考慮在第三季再度調降 Alder Lake 處理器價格。利空消息釋出後，英特爾 (INTC-US) 週二收黑 2.20% 至每股 37.78 美元，今年迄今跌幅高達 29.00%。

隨著 PC 市場需求放緩，經濟衰退擔憂加劇，英特爾傳出今年在二季將 Alder Lake 處理器的價格下調 8~10% 之後，第三季計劃再下調 5%。

供應鏈消息人士透露，英特爾今年將第二度下調 Alder Lake 處理器的價格，通常英特爾是調降前一代處理器的價格，不過這波大幅調降包含第 12 代 Intel Core i5、i7 處理器的情況實屬罕見。

消息人士還提到，英特爾這波降價主要是為了 OEM/ODM 大客戶才實施的，因為英特爾下半年訂單遠低預期。

全球 PC 市場將面臨空前壓力，市場研究機構 IDC 在 6 月初大幅下修全球 2022 年 PC 需求，預測 2022 年全球 PC 出貨量降至 3.212 億台，年減 8.2%，此前為 3.45 億台。摩根士丹利、花旗此前都對 PC 市場需求減弱，及對英特爾的影響發出過警告。

英特爾財務長 David Zinsner 6 月 8 日表示，消費者與宏觀經濟不確定性導致需求疲軟，將損害公司業績，而且影響波及半導體業乃至全球企業。

英特爾第一季財報 (截至 4 月 2 日止) 發布時曾表示，第一季 PC 晶片營收下滑，是因為部分客戶為消耗庫存而砍單，加上遠距教學設備需求減少，使客戶端運算事業營收較去年同期減少 13% 至 93 億美元。