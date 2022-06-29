逢低買盤消失 逾百億美元資金流出美股ETF

美股上周以來的反彈未能持續，原因之一，是 ETF 的持有者這次選擇撤離，而不是逢低買進。

數據顯示，截至上周五 (24 日)，標普 500 指數從今年低點反彈逾 6%，但股票基金卻流出資金約 100 億美元，這與過去每逢反彈就有資金進場接盤的情況大不相同。

事後來看，這一行動像是有先見之明。標普 500 指數周二重挫 2%，較 1 月份的峰值下跌 20% 以上，重新摔入熊市。大型科技股首當其衝，納斯達克 100 指數大跌超過 3%，年內跌幅擴大至 29%。

與此相比，在 5 月份美股反彈 7% 期間，ETF 獲得 300 億美元。在 3 月類似的反彈期間，流入資金達到 420 億美元，而在 1 月的另一次股市反彈期間，流入資金達 55 億美元。

所有這些抄底嘗試都失敗，因為股市持續下跌。

資金外流進一步證明，在曾經屢試不爽的抄底策略不再奏效後，投資者的情緒正在惡化。在聯準會加速升息之際，投資人擔心，任何上漲都不過是一場熊市反彈。

CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 認為，在聯準會為市場釋放流動性時，逢低買進確實是個好策略，但是在緊縮模式下，逢高賣出才是更好的交易策略。

Richard Bernstein Advisors 副投資長 Dan Suzuki 表示，當前投資者更加擔心經濟衰退，並且正在重新審視熊市預期。