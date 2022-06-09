PC前景黯淡！IDC估全年出貨大減8.2% 英特爾部門暫停招聘

市場研究機構 IDC 周三 (8 日) 以需求疲軟、供應鏈挑戰為由，將今年 PC 出貨預估從原本的萎縮 1% 大幅下修為萎縮 8.2%，並警告仍有下行風險，尤其是消費 PC。英特爾 (INTC-US) 同日也宣布，將暫停 PC 晶片部門的招募作業至少 2 周。

IDC 預估，2022 年全球 PC 出貨將下滑 8.2%，降幅遠大於先前預測的 1%，全年出貨量估為 3.212 億部，低於 2 月時預測的 3.45 億部，且不會太快反彈，2026 年全球 PC 年均複合成長率為 0.6%。

平板電腦市場也不樂觀，IDC 估今年全球平板電腦出貨將下滑 6.2%，降幅較先前預測的 2% 擴大，預估 2026 年平板電腦出貨量年均下滑約 2%。

新冠疫情使居家辦公成最新趨勢，帶動 PC 市場大幅成長，市場預期，這種新型態的工作模式應能在未來幾個月支撐商用 PC 需求。儘管如此，消費需求依舊疲軟，這點從惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 的財報就可略知一二。

截至 4 月 30 日的季度中，惠普商用 PC 收入增長 18%，但消費 PC 收入下滑 6%，整體 PC 銷售量下滑 17%，對低階筆電的需求明顯疲軟；同期，戴爾商用 PC 收入增長 22%，消費 PC 收入下滑 3%。

撇除製造業和物流業帶來的阻力，IDC PC 市場分析師 Ryan Reith 表示，一些因素有望在未來 2 年提振 PC 需求，像是微軟 (MSFT-US) 在 2024 年前結束對 Windows 10 的支援，混合的工作模式也有利於 PC 銷售。

不過，Reith 認為，通膨等經濟問題可能延長 PC 更換周期，預估未來消費 PC 需求仍將疲軟，即使本次下修幅度已經很大，下行風險還是存在，尤其是消費 PC。

英特爾 PC 晶片部門凍結人力招募

此外，根據路透援引的備忘錄，英特爾周三宣布一系列成本削減措施，包含暫停客戶端運算部門的所有人力招募，該公司並說，待部門重新評估之後，最快 2 周就會恢復部分招募作業，並兌現先前給出的所有工作機會。

以 PC 為主的客戶端運算部門是英特爾最大的收入來源，上季創造 93 億美元的收入。曾在市場佔據主導地位的英特爾，除了整體市場需求疲軟之外，還面對來自 AMD(AMD-US) 的競爭威脅，以及蘋果 (AAPL-US) 轉向自研晶片所帶來的傷害。

上述備忘錄還說明其他成本削減措施，像是取消部門員工旅遊、限制參與產業研討會，以及在可行的情況下以視訊方式召開會議。