英特爾Arc桌機獨顯亮相 雙A新品本月上市

英特爾 (INTC-US) 重返顯卡市場，今 (15) 日宣布推出 Arc A380 圖形處理器 (GPU)，為 A3 系列桌上型顯卡首款產品，英特爾表示，新品預計將由宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、GUNNIR、HP 等生態系夥伴本月在中國市場先行推出，並在夏季擴展至全球市場。

英特爾表示，Arc A3 系列桌上型顯示卡是英特爾布局獨立顯示卡領域市場的重要一步，全新 Arc A380 也是首款具備 Intel Xe 高效能圖形的微架構全功能桌上型顯示卡，將可提供主流玩家、內容創作者全新選擇，並具備最新款遊戲所需的 6GB GDDR6 記憶體容量。

產品上市規劃方面，英特爾說，OEM 廠商套裝機將搭載 Intel Arc A380，將首先在中國市場推出，後續也將在其它地區以系統或零組件方式銷售，Intel Arc A380 GPU 建議售價為人民幣 1030 元 (約新台幣 4559 元)，在部分熱門遊戲效能表現上，相比市場競爭者每價格單位約高出 25% 效能。

由於市場多次傳出英特爾獨顯新品將遞延上市的消息，英特爾表示，如同先前宣布，高效能 Intel Arc A 系列顯示卡產品仍將於在今年夏季推出，隨著英特爾 Arc 顯卡來勢洶洶，也讓顯卡市場正式進入英特爾、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等三強鼎立的局面。