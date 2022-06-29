G7推動俄油價格上限 五QA解釋為何說來容易做起來難

七大工業國集團 (G7) 高峰會周二 (28 日) 落幕，領袖同意研究對俄國石油設置價格上限，避免俄國從入侵烏克蘭的能源價格飆漲中獲利，消息人士還透露，G7 已和中國、印度進行正面的討論，低於現行採購價將是一大誘因。

G7 想把與俄油相關的金融、保險和運輸與俄油價格掛鉤，承運商或進口商想獲得這些服務，就必須在一定價格區間內購買俄油。支持者主張，價格應該接近或略高於俄國的生產成本。

此提議目前已獲得美國財長葉倫、義大利總理德拉基 (Mario Draghi)、國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 等經濟學專家的支持。但因為牽涉的範圍廣、執行複雜，G7 領袖基本上只能把細節留給各國部長去敲定。

專家表示，各國領袖雖然同意研究作法，之後仍可能悄悄放棄推動。此事還牽涉到一個最現實的問題：全球如何在不傷害自己經濟的情況下，達到控制價格的目的。

1. 曾有類似的機制嗎？

根據路透，聯合國曾在 1995 年建立一套類似機制，透過「以油換糧」，讓伊拉克出售部分石油以換取食物和藥品，提議的柯林頓政府希望藉此滿足伊拉克一般人民的需求，同時避免強人海珊 (Saddam Hussein) 的政府提高軍事力量，但該計畫最終演變成重大貪汙弊案，以失敗收場。

當時的聯合國成員國一致反對海珊政權，但現在對俄國侵烏的立場卻是分歧的，中國、印度、巴基斯坦等都拒絕譴責俄國，中國和印度更大肆採購打折的俄油。

2. 俄國的可能反應

西方國家希望以略高於生產成本的水準銷售俄油，以確保俄國維持生產，又能減少俄國的能源收益。俄國侵烏後，俄國石油的產量雖然減少，但因為能源價格飆漲，石油收入反而增加。

俄國總統普丁的反應是最大未知數。如果普丁決定減少石油或天然氣出口，此舉將適得其反，導致價格進一步上漲。

G7 推動俄油價格上限，但也顧忌俄國直接切斷能源供應。(圖: AFP)

3. 價格上限是多少？

G7 國家尚未訂定確切的價格上限，根據消息來源，將設定在足以鼓勵俄國繼續產油的水準。

俄油目前每桶價格比基準布蘭特原油 (介於 110 至 120 美元) 少了 30 到 40 美元，吸引中、印大幅搶購。

Energy Aspects 分析師 Richard Mallinson 推測，G7 想要減少俄國石油收入，代表價格上限將低於目前買家支付的價格。俄國的生產成本每桶僅 3 到 4 美元，代表就算每桶售價只有 25 到 30 美元，俄國企業仍能獲利。

4. 透過船運保險運作的可行性多高？

Rystad and Mallinson 的 Louise Dickson 表示，透過船運保險對俄油設價格上限雖然可行，但阻礙很多，如果價格上限極低且十分接近生產成本，俄國可能不會同意以該價格出售。

Dickson 表示，中國是落實的另一個障礙，因為中國可接受俄國的保險。

G7 與中、印討論俄油價格上限，據傳有正面的互動。(圖: AFP)

5. 中、印願意配合嗎？

路透周二引述知情人士說法報導，G7 已和中國、印度進行正面的討論，低於現行採購價將是一大誘因。

先前的官方資料顯示，印度已經為俄國船運商 Sovcomflot 旗下杜拜子公司擁有的 10 多艘船隻提供安全認證，為進口俄油鋪路。

Energy Aspects 的 Mallinson 說，俄國和一些買家已經找到歐洲保險市場的替代選項，因此價格上限機制難以完整推行。

此外，一些歐洲保險商可能也不願意負責監控價格上限，即使有豁免，也可能避免承保這類交易。

歐盟的另一個障礙是必須修改 5 月底歷經艱辛談判才通過的制裁措施，包括最近達成的保險禁令。