美智庫：高通膨將干擾G7成員國對俄羅斯實施進一步制裁

美智庫：高通膨將干擾G7成員國對俄羅斯實施進一步制裁 (圖：AFP)
美智庫：高通膨將干擾G7成員國對俄羅斯實施進一步制裁 (圖：AFP)

七大工業國集團 (G7) 高峰會即將於本周末登場，美國智庫專家表示，高通膨將成為阻礙 G7 領袖對俄羅斯實施進一步制裁的可能因素。

戰略與國際研究中心 (Center for Strategic and International Studies, CSIS) 經濟研究資深副總裁 Matt Goodman 說，烏克蘭會是重要議題，當中最大問題點為 G7 領袖是否有能力推動對俄羅斯的新一波制裁。

Goodman 說，現有制裁已加劇美國與其他已開發國家的通膨壓力，因此 G7 是否會採取進一步行動仍有待觀察。

他並表示，若 G7 領袖採取行動，他們可能考慮那些不會增加價格壓力的措施，這也是為何義大利政府的建議可能存在發揮空間。義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 此前提議成立新的石油消費者聯盟，藉此控制油價。

不過，Goodman 表示目前還不清楚 G7 內部對於上述提議的想法。

G7 峰會預計周日 (26 日) 至下周二 (28 日) 於德國南部的 Schloss Elmau 舉行，緊接著是為期兩天的北約峰會，預計周三 (29 日) 和周四 (30 日) 在西班牙馬德里登場，美國總統拜登將在本周六 (25 日) 啟程前往德國。

Goodman 說，拜登剛開始之所以處於有利地位，是因為他能動員夥伴國一同應對俄烏戰爭帶來的挑戰，但現在問題在於，他是否能在接下來的兩次峰會上繼續向前推進。

另一方面，美國一位高級官員周三表示，拜登政府準備祭出一套措施，旨在向俄羅斯施壓並展現對烏克蘭的支持，但未詳述具體細節。

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