美智庫：高通膨將干擾G7成員國對俄羅斯實施進一步制裁

七大工業國集團 (G7) 高峰會即將於本周末登場，美國智庫專家表示，高通膨將成為阻礙 G7 領袖對俄羅斯實施進一步制裁的可能因素。

戰略與國際研究中心 (Center for Strategic and International Studies, CSIS) 經濟研究資深副總裁 Matt Goodman 說，烏克蘭會是重要議題，當中最大問題點為 G7 領袖是否有能力推動對俄羅斯的新一波制裁。

Goodman 說，現有制裁已加劇美國與其他已開發國家的通膨壓力，因此 G7 是否會採取進一步行動仍有待觀察。

他並表示，若 G7 領袖採取行動，他們可能考慮那些不會增加價格壓力的措施，這也是為何義大利政府的建議可能存在發揮空間。義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 此前提議成立新的石油消費者聯盟，藉此控制油價。

不過，Goodman 表示目前還不清楚 G7 內部對於上述提議的想法。

G7 峰會預計周日 (26 日) 至下周二 (28 日) 於德國南部的 Schloss Elmau 舉行，緊接著是為期兩天的北約峰會，預計周三 (29 日) 和周四 (30 日) 在西班牙馬德里登場，美國總統拜登將在本周六 (25 日) 啟程前往德國。

Goodman 說，拜登剛開始之所以處於有利地位，是因為他能動員夥伴國一同應對俄烏戰爭帶來的挑戰，但現在問題在於，他是否能在接下來的兩次峰會上繼續向前推進。

另一方面，美國一位高級官員周三表示，拜登政府準備祭出一套措施，旨在向俄羅斯施壓並展現對烏克蘭的支持，但未詳述具體細節。