G7同意對俄國石油價格設置上限

根據路透周二（28 日）報導，七國集團（G7）領導人已同意探討對俄羅斯石油設置價格上限，目的是耗盡莫斯科的戰爭資金。

石油價格上限將加大西方對俄國現有制裁的壓力。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）堅稱，西方制裁將持續下去，直到俄國總統普丁接受在烏克蘭問題上的失敗。蕭茲在 G7 峰會後的記者會上說：「現在只有一條出路：普丁接受他在烏克蘭的計畫不會成功」。

G7 設定石油價格上限的想法是，將金融服務、保險和石油貨物運輸在一個價格上限掛勾。托運人或進口商只有在承諾替俄羅斯石油設定最高價格的情況下才能獲得這些服務。

G7 領導人在公報中表示：「我們邀請所有志同道合的國家考慮加入我們的行動。」

G7 將價格上限視為防止莫斯科從入侵烏克蘭中獲利的一種方式。自兩國戰爭開打後，能源價格大幅飆漲，削弱西方限制從俄國進口石油與天然氣的努力。國際能源署（IEA）在 6 月份的報告指出，儘管出口量下降，但俄國 5 月的石油出口收入卻攀升。

G7 官員表示，目前還在探討設定天然氣價格上限的可能性，該舉措尤其受到義大利的推動。與此同時，法國則呼籲對俄國所有能源銷售實行價格上限。

然而，有專家警告，G7 對俄國實施的能源價格上限計畫可能會適得其反。石油經紀商 PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 舉例說，普丁可能會決定減少能源出口作為報復手段，進而推高油價，而且中國等一些國家也能找到其他變通方法。

對此，克林姆林宮同日表示，如果西方國家實施價格上限措施，俄國天然氣巨頭 Gazprom 可能會尋求改變其交付合約。

截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.25%，至每桶 116.53 美元；8 月到期的西德州原油期貨上漲 0.79%，至每桶 110.37 美元。