聯發科攜手普渡大學成立IC設計中心 台企赴美投資再添一例

聯發科 (2454-TW) 今 (29) 日與美國普渡大學 (Purdue University) 共同宣布，雙方因應全球人才需求，合作成立半導體晶片設計中心，開展美國營運與前展技術研究，預計本項合作可運用印第安納州經濟發展廳提供的優惠，以招募當地專業科技人才、建立普渡團隊，普渡研究基金會 (Purdue Research Foundation) 也提供獎勵措施支持本案。

聯發科指出，雙方在「2022 Select USA 投資高峰會」期間達成協議，將在印第安納州西拉法葉 (West Lafayette) 成立半導體晶片設計中心，初步計畫朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向，展開前瞻技術的研究合作，。

資深副總陸國宏表示，聯發科致力創新發展，長期與全球頂尖大學、研究機構及一流學者人才交流合作，藉由本次聯手，公司將接觸到頂尖的工程研究人才，培植未來半導體設計領域的新血，強化在尖端科技產業的技術能量。

陸國宏也補充，半導體產業正經歷巨大的成長，聯發科需要最優秀的人才持續創新突破，此次雙方合作也是公司拓展在美營運的關鍵策略之一。

聯發科在印第安納州州長及普渡大學校長雙雙支持下，也將在普渡大學工程學院與印第安納州經濟發展廳 (IEDC) 校地上，設置設計中心的創舉，普渡大學 John A. Edwardson 工程學院院長暨下任校長蔣濛表示，此次投資為普渡大學學生創造寶貴機會，就近與世界頂尖的晶片設計人才互動交流。

聯發科已與全球及美國頂尖大學合作發展先進研究近 20 年，本次與普渡大學的合作又是另一突破，透過直接在校園內設立新的半導體設計中心，可讓學生有機會看到自己的創新研究，融入一個全球 IC 設計公司的產品設計或解決方案的一環，也將為印第安納州吸引高階半導體設計人才。

普渡大學校長 Mitch Daniels 指出，團隊一直以吸引世界級晶片設計公司到印第安納為目標，聯發科此項投資代表印第安納州的前景，為普渡大學探索園區 (Discovery Park District) 欣欣向榮的創新活動再添一筆，為當地半導體產業發展增加動能。

普渡大學以工程教育聞名，校內擁有最先進的半導體晶片設施，以大學部來說，普渡大學工程學院是全美前十大工程學院之一，2022 年蟬聯全美工程學院前四強。