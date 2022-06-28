不只制裁俄油 G7也擬對俄羅斯天然氣設價格上限

知情人士透露，七大工業國集團 (G7) 準備指示各自國家相關的部會，研擬對俄羅斯天然氣設置價格上限，可能在 G7 高峰會周二 (28 日) 落幕時公布。

G7 領袖正在討論如何限制俄國繼續從能源出口中得利，除了天然氣以外，G7 領袖也研議透過保險、航運等方式，對俄國原油設置價格上限。

對俄羅斯天然氣設限對歐盟國家尤其重要。義大利等高度仰賴俄氣的國家，一直不願在這方面設立歐盟或全球層級的限制。

根據消息來源，美國和義大利推動一套限制資金流入俄國、同時也能抑制通膨的機制。

美國一直在推動一套原油價格上限機制，允許中國、印度等俄油買家繼續買進，義大利希望同樣機制能套用到天然氣上。

為期三天的 G7 峰會將在周二落幕，除了 G7 國家領袖，包括印度、印尼、南非和阿根廷等也受邀參加。

知情人士透露，最終公報可能納入對俄氣和俄油的價格限制，目前磋商仍在進行中，與會國家還在研議聲明措辭。

歐盟領袖曾要求歐盟執委會討論對天然氣進口設置價格上限的可能性，但一些成員國抱持懷疑態度，主張此舉將扭曲市場，也有一些成員國擔心俄國會切斷更多天然氣供應。

俄國已經減少對德、義等天然氣主要進口國的供應，歐盟領袖則指控俄國把能源當作武器。

G7 領袖峰會舉行之際，俄羅斯周一持續攻擊烏克蘭，烏克蘭中部城市克列緬丘格 (Kremenchuk) 一座購物中心遭俄國飛彈襲擊，當時購物中心內有滿滿人潮，目前已知至少 16 人死亡、59 人受傷，傷亡人數可能攀升。