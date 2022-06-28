〈房產〉政策打炒房續發威 台灣房市恐陷6年來首次衰退

2022 年以來政策打炒房持續發威，市場買氣也有降溫的趨勢，據永慶房屋發布最新房市前瞻報告顯示，在買氣退燒，加上通膨、升息、經濟情勢、打炒房政策四大變數下，預估全年交易量落在 32-33.7 萬棟間，年減 3-8％，將出現 6 年來首次衰退。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，內政部去年 12 月推出「平均地權條例修正草案」，經由行政院拍板，送進立法院審議，衝擊市場信心，讓投機客縮手，淡出預售市場，是今年 1-4 月預售屋交易件數、總銷金額雙減的主因。

觀察全台七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，今年前 4 月台中交易件數僅剩 5001 件，較去年 9-12 月 10769 件減少 53.6%，交易量已腰斬，而高雄更是瞬間轉冷，不論是交易件數或總銷金額均衰退超過 6 成，交易量甚至不到去年 9-12 月的 4 成水準，顯示五大修法重點精準打擊，讓預售市場冷卻的狀況相當明顯。

葉凌棋指出，目前看來，全球高通膨的現象短時間內難以緩解，各國升息仍將持續，台灣也難置身事外，而不少經濟學家預期在快速升息與通膨危機的衝擊下，全球經濟有衰退風險，而國內尚有房市政策不確定性，且國內疫情仍在高原期，不可掉以輕心，即使疫情趨緩，預期下半年房市表現難有以往疫後的激情表現，預估 2022 年房市呈現「價平量縮」格局。預估 2022 年全台房市交易量約 32-33.7 萬棟之間，與去年同期相比減少 3-8%。

葉凌棋表示，今年下半年台灣房市表現充滿挑戰，因此，包括通膨、升息、經濟情勢與房市政策等因素，是決定下半年房市交易量的關鍵。