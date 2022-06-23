〈房產〉疫情加速宅經濟崛起 全台宅配及倉儲家數創新高

近年宅經濟興起，加上電子商務蓬勃發展與疫情影響，市場消費行為從實體逐漸轉為線上，根據經濟部調查零售業網路銷售額，2017 年金額為 2283 億元，去年已經成長 9 成至 4303 億元，進而帶動宅配、倉儲物流等商機，倉儲商用不動產交易也躍升。

不過，幾家歡樂幾家愁，線上消費暢旺對於沿街店面的消費就產生衝擊，另外，提供管理服務的大樓社區，因為可以代收包裹等服務，則成為民眾購屋時偏好的主流產品。

財政部統計，宅配遞送服務業由 2017 年底 44 家增至 2021 年底 89 家新高，成長 1 倍，宅配遞送服務銷售額也呈逐年遞增趨勢，2021 年逼近 30 億元，近 2 年疫情期間年增率均達 3 成 5 左右。倉儲業家數於 2021 年底首度突破千家至 1,020 家，較 2017 年增加 13.3%，甚至還吸引壽險公司進場投資，倉儲業銷售額 2020 年超越千億元，2021 年達 1193 億元歷年高點。

相較於倉儲與宅配產業的蓬勃發展，沿街店面則是受到線上消費興起的衝擊，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，網路購物與物流宅配便利，加上疫情民眾減少外出接觸，都對於沿街零售造成衝擊，除此之外，民眾外出的購物消費習慣也在改變，喜歡去新的商圈與大型購物中心，也都導致沿街店面的生意蕭條。

另外一項改變則是對於住宅管理與服務機能提升的重視，由於一般的公寓大樓缺乏管理與服務，加上屋齡老舊，因此提供管理與服務的大樓社區更受到購屋人的重視，包括要能夠代收包裹、保全管理、大樓清掃與豐富的公共設施等，因此現在大樓社區產品已經成為民眾購屋時的主流。

在倉儲商用不動產也受惠此一新商機，商仲業者指出，近幾年倉儲空間需求大增，也順勢推升近幾年工業地價與倉儲交易量，此舉也讓多家壽險業者看到投資機會，進一步評估布局，甚至擴大投資成為倉儲房東。

商仲業者高力國際統計，2019 年至今全台倉儲買賣案至少 22 筆，累積土地買賣面積達 20.91 萬坪、相當於 2.63 座大安森林公園大小的面積，累積買賣總額高達 299.44 億元，其中單筆買賣金額逾 10 億元高達 14 筆，單筆買賣土地面積逾 1 萬坪的則有 7 筆，買家包括國泰人壽、南山人壽、全球人壽等壽險業者，還有全聯、統一 (1216-TW)、全家 (5903-TW)、大聯大 (3702-TW)、富邦媒 (8454-TW) 等自用買家，甚至連 REITs 樂富一號也加入倉儲投資行列。

高力國際董事總經理劉學龍分析，目前倉儲運作方式主要分為三種，一是純粹當房東，像是國壽、中華郵政等，二是營運者，像是永聯物流，透過租用土地、建物等方式，再加值自身倉儲物流管理等服務價值，分租給電子零件業者或是消費品業者，第三種則是營運規模已經夠大，資金也充裕，因此，自身可以直接買地或是買倉儲來自用，包括全聯、統一、富邦 MOMO 等業者。