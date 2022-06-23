〈房產〉5月房貸利率衝上近2年半新高 央行：還會向上走

台灣央行今 (23) 日公布 5 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 685.81 億元，較上月略增 71.03 億元，房貸利率 1.601%，則較上月續增 0.04 個百分點，不僅連 6 月上揚，也創 2020 年 2 月來新高，隨著央行升息，利率仍將維持上升趨勢。

央行指出，少數銀行 5 月才調升利率，已使房貸利率創 2020 年 2 月以來新高，隨著央行第二季理監事會議決議再度升息半碼，房貸利率將維持向上走的趨勢。

央行也提到，市場對房市趨於審慎，儘管 5 月購屋貸款逆勢上揚，顯示金融市場波動或許有一些資產配置的轉移，但的確購屋貸款年增率已見下滑，升息對抑制房市的成效陸續顯現中，預料房市將趨於回到正常的交易市場，以剛性需求為主。

至於房價，央行不諱言，還是會反映建築成本偏高的水準。

據統計，六都 5 月移轉棟數合計共 22841 棟，月增 1.8%，年減 7.7%，其中台北 3068 棟，月增 11.7%，年增 2.3%；新北 5721 棟，月減 6.4%，年減 12.6%；桃園 3833 棟，月增 4%，年減 1.6%；台中 4338 棟，月減 5.1%，年增 0.8%；台南 2233 棟，月增 15.5%，年減 11.3%；高雄 3648 棟，月增 7.6%，年減 18.8%。

累計前 5 月，六都移轉棟數共達 11 萬棟，年增 0.7%，為近 9 年新高。

房仲業者說明，六都 5 月的買賣移轉棟數較 4 月微增，一來是 4 月有清明連假，減少工作天數拉低基期，二來是預售屋禁換約的討論沸沸揚揚，讓不少買家轉投新成屋、中古屋，反而拉高買賣移轉量能，再加上也有買家憂心央行後續可能縮減房貸年期，因而加速進場腳步。

但房仲業者進一步提到，近期大多數的投資型買盤已踩煞車、業者的推案步調開始放慢，房市的觀望氣氛相對濃厚。

而房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月減 0.33%、年增 8.11%，年增率較上月的 9.97% 收斂，為半年來相對低的年增水準；其中，台北市月減 0.47%、年增 5.98%，新北市月減 0.14%，年增 11.01%，顯示房價漲幅略見緩和。