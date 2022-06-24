〈房產〉上半年全台土地交易大降溫 建商布局方向面臨調整

商仲業者統計 2022 年上半年上市櫃法人土地與地上權交易，總交易金額為 491 億元，較去年同期 675 億元減少 27%，創 4 年來同期新低。不過交易件數 56 件較去年同期 53 件多，且是自 2007 年以來的次高；件數增加但金額規模縮減，意謂建商對資金運用需更謹慎，也影響對高總價大型土地的投資布局。

信義全球資產總經理柯宏安分析，預期第三季全台土地市場觀望氛圍機率較高，但建商是否願意投入購地，仍來自於對開發後的銷售信心強度，觀察自住自用需求仍強勁時，就會再進場購地推案。

以目前狀況下，建商購地開發策略可能會形成在可取得土建融部位受限下，對自有資金運用勢必更謹慎，若要出手購地，應會更聚焦精華地段，以確保推案後有好的銷售成果。

同時，台灣中南部的重點發展區域土地，因單價成本較北部低，所需投入的資金總額低，且也較有大面積基地，更有開發效益，也會是建商重點鎖定的目標。

另外，目前企業對於辦公室需求很高且穩定，具開發辦公大樓能力的建商，有可能會調整產品比重，增加開發辦公大樓，藉以穩定營收。

今年以來，缺工缺料讓建商開發成本升高，加上一連串打炒房與信用管制、升息等政策，限縮了建商土建融額度，也冷卻了住宅炒作買盤，都讓建商獵地腳步放緩。盤點上半年建商類買方的交易規模為 352 億元，單筆交易金額前三名分別為：國揚實業 (2505-TW) 以約 25.92 億元買下高雄凹子底（農 16）區段徵收土地、遠雄建設 (5522-TW) 以約 21.73 億元買下台北市北投土地、興富發建設 (2542-TW) 以約 20.38 億元桃園市中路二段土地。

值得注意的是，除了建商外，也看到科技業投入土地地上權市場，上半年交易總金額 54 億元，為 2013 年以來新高，其中交易金額最大筆為聯發科 (2454-TW) 以 37.7 億標下高鐵新竹站地上權，顯示企業發展對於辦公空間有很強的需求，大型企業甚至直接投入土地地上權開發。

至於交易區域上，2022 年上半年交易金額規模前三大熱區為新北市、台北市、高雄市，這三都的交易總額已占整體土地市場逾 50%。若以行政區來看，新北市的三重、新莊、板橋區，台北市的北投、內湖、信義區，以及高雄市的鼓山、楠梓、新興區，為上半年交易金額熱區中的熱區。

從交易面積來看，上半年全台土地與地上權交易面積約 10.8 萬坪，有近 9 成交易落在大台北之外，交易面積前三高分別為桃園市 3.6 萬坪、新竹縣 2.2 萬坪、台南市 1.4 萬坪，在北部可取得土地較少且成本較高下，大型建商南下購地仍是主流。