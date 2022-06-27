疫情期間衝太快 衰退當前+交易驟減 華爾街投資銀行將迎來大裁員

不到 6 個月前，華爾街大型銀行靠著歷史性的併購和 IPO 榮景而大賺鈔票。

但業內人士透露，如今一系列因素給市場蒙上陰影，並導致今年大多數交易類別暴跌，即將出現 2019 年以來首次全面裁員。

這種轉變說明了華爾街諮詢工作的盛衰兩極化。當聯準會 (Fed) 在新冠疫情開始時釋出數兆美元支持市場，企業陷入人手不足的境地。隨之而來的公開上市等資本市場活動的激增，導致華爾街徵才也出現牛市，從 22 歲的大學畢業生到高薪的造市者人人都有機會。

多年來，銀行員工似乎第一次占了上風。他們反對重返辦公室的要求，獲得創紀錄的獎金、多輪加薪、受保護的休假時間，甚至還有公費補助 Peloton 自行車。

但根據將這些員工安置在華爾街的大型銀行的說法，該下課了。

招聘公司 DMC Partners 負責人麥科馬克 (David McCormack) 表示：「我看不出下半年銀行不執行 RIF 的可能。」「RIF」這個詞是個產業術語，意思是「降低員工數」或裁員。

由於金融資產急劇下跌、烏克蘭戰爭造成的不確定性以及各國央行為對抗通膨而採取的措施，金融業正步入傳統上較為遲緩的夏季月份。

根據 Dealogic 的數據，美國的 IPO 交易量較上年同期大減驚人的 91%。公司不願意或無法發行股票或債券，導致股票和債務資本市場收入急劇下降，尤其是在高收益領域，交易量下降 75%。它們也不太可能進行收購，導致今年以來的交易量下降了 30%。

華爾街高管們承認經濟正在放緩。

摩根大通 (JPM-US) 總裁平托 (Daniel Pinto) 上月表示，銀行業者面臨「非常、非常具有挑戰性的環境」，手續費收入將在第 2 季下降 45%。他的老闆、CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 本月警告投資人，一場經濟「颶風」即將來臨，宣稱該銀行正在為動盪的市場做好準備。

高盛 (GS-US) 總裁沃爾德倫 (John Waldron) 在本月一場會議上告訴分析師，「毫無疑問，我們看到更加嚴峻的資本市場環境。」

銀行業長期以來一直在業務繁榮時期積極招聘，但在交易逐漸減少時不得不轉向裁員。

在疫情牛市期間，銀行暫停裁員，因為它們始終找不到足夠的員工來填補空缺。另一位拒絕透露姓名的招聘人員說，但這意味著他們現在「人滿為患，甚至可能粥少僧多」。

數字也能證明這一點。例如，從 2020 年初到今年第 1 季，摩根大通在其企業和投資銀行淨增了 8000 個職位。按收入計算，這家華爾街最大銀行現在擁有 68292 名員工，比疫情開始時增加了 13%。

過去兩年，高盛員工總數增加了 17%，達到 45100 人。摩根士丹利 (MS-US) 的員工數躍升 26% 至 76541 人，其中包括兩次大型收購的影響。

這麼計算就很簡單：一如部分高管的預期，投資銀行業務收入可能會大致回落到疫情前水平。但自 2020 年以來，所有主要公司的員工人數都增加了 10% 以上，導致成本基礎膨脹。

麥考馬克說，「當銀行遇到收入問題時，它們只有一種應對方式。」「那就是削減成本。」

這位招聘業者表示，他預計投資銀行最快將在第 2 季業績公布後的 7 月裁員 5% 至 8%。他說，分析師可能會向銀行管理層施壓以應對不斷變化的環境。

接近摩根大通、高盛和摩根士丹利的消息人士表示，他們認為這些公司沒有立即規畫大規模裁減華爾街業務，但可能會在今年稍後重新審視人員配備和費用水平，這是典型的管理作法。

一位知情人士表示，銀行仍在選擇性地招聘緊缺職位，但它們也越來越允許遇缺不補，「生意下降了。如果 10 月和 11 月時進行某種裁員活動，我也不會感到驚訝。」