〈美股熱門股〉UiPath為執行公司重組計畫將裁員5%

根據美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，開發機器人流程自動化平台的全球軟體公司 UiPath 將裁員約 5%，作為公司重組計畫的一環以管理營運費用。該公司預估，大部分裁員會在 7 月底前進行。

據悉，UiPath 董事會批准裁員決定主因是要提升公司利潤，目前 UiPath 共擁有 4,200 名員工，預估這次裁員計畫將花費 1,500 萬美元，用於支付員工遣散費與補償福利。

UiPath 一位發言人受訪時表示，公司裁員與市場狀況無關，並稱公司認為裁員有助簡化其進入市場策略（Go-to-market Strategy）的方法，產生更高的銷售生產率與更好的市場區隔（market segmentation）。

UiPath(PATH-US) 開盤股價受消息影響重挫，截至盤中跌幅收斂至 1.41%，每股暫報 21.61 美元。

Cowen 分析師周一表示，UiPath 這一聲明表明，在投資人對獲利能力和財務狀況有限的科技股審視越來越仔細的情況下，UiPath 越來越注重公司獲利能力。

分析師也說，UiPath 曾表示將致力實現長期 20% 調整後 EBIT 的目標，而這次裁員消息則反映該公司最近新聯合執行長與業務長上任後的大刀闊斧之舉。