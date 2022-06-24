營收成長放緩 Netflix再裁員300人

串流影視平台 Netflix (NFLX-US) 宣布裁員 300 人，約佔全公司 3% 人力，該公司稍早公布 10 年來首見訂閱人數流失的，並於前一個月裁員約 150 人。

Netflix 周四 (23 日) 聲明表示：「今天我們遺憾地解雇約 300 名員工，雖然我們繼續大量注資業務，但同時也做了這些調整，好讓我們在營收成長放緩之際，成本增長速度也放緩。我們非常感謝他們為 Netflix 所做的一切，並正努力支持他們度過這艱難的過渡期。」

Netflix 4 月曾警告投資者，未來兩年將削減部分支出增長。

該公司財務長 Spencer Neumann 在 4 月公布財報的電話會議上曾表示，Netflix 正試圖「謹慎」縮編，以反映其業務的現實面。然而，該公司仍計劃重金投資，包括在內容上投資 170 億美元。

共同執行長 Reed Hastings 在近期電話會議上表示，公司正在探索低價、廣告支持的訂閱方案，以吸引新用戶。

此外，Netflix 也在努力打擊猖獗的帳密共用行為。該公司表示，除了 2.22 億付費家庭外，還有超過 1 億家庭透過帳密共用而享受其服務。

Netflix 周四收高 1.58%，但今年迄今股價下跌 70%。