〈美股早盤〉美國公債殖利率攀升 主要指數開高走低

大宗商品價格下滑緩解市場對通膨擔憂，並提升投資人對聯準會（Fed）溫和收緊貨幣政策的預期，美股周一（27 日）開高，但隨公債值利率攀升走跌。

截稿前，道瓊工業指數下跌 66.68 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 1%，標普 500 指數跌 0.4%，費城半導體指數漲逾 0.6%。

投資者評估通膨是否觸頂、經濟衰退是否可以避免之際，機構買家的季度投資組合再平衡可能會對股市有所幫助。摩根大通的 Marko Kolanovic 預估，隨著養老基金和主權財富基金調整曝險，股市本周將上漲 7%。

交易商表示，超賣的市場狀況和月底投資組合的再平衡也促成了反彈，不過預估隨著第二季財報季的臨近，市場將出現更多波動。

美國公債價格下跌，推動 10 年期美國公債殖利率升至 3.15%。由於對經濟成長的擔憂，美國公債殖利率已從 6 月高點回落，但這是否象徵著美債熊市的結束是一場激烈的辯論。截稿前，美國公債殖利率升至 3.194%。

隨著交易員重新評估 Fed 積極升息的前景，美元兌主要貨幣繼續在本月中旬以來的最低水平附近盤整，截稿前美元指數跌至 103.77。

投資人本周靜待周四（30 日）公布的 5 月核心個人消費支出（PCE）物價指數，該指數為 Fed 決策偏好參考的通膨指標。隨時間推移，這可能會給政策制定有放鬆大幅升息的餘地，然而更令人不安的情況是，即使在全球經濟可能衰退的情況下，物價壓力仍將持續，政策也繼續收緊。

政經消息方面，上周日開始為期三天的七大工業國集團（G7）在德國拉開帷幕，主題有關烏克蘭局勢與全球經濟狀況。期間美國總統拜登在推特表示，G7 將共同宣布禁止進口俄羅斯黃金，不過分析人士認為，此舉對市場影響有限，很大程度上只是象徵性的。

另一方面，也有消息指出，G7 正接近就限制俄國石油價格達成協議，外傳將於周二（28 日）宣布這項消息。

能源方面，原油價格周一小幅整理，G7 將對俄國能源採取何種新措施以及宏觀經濟前景的不錯定性持續籠罩市場，另外石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）也將在本周舉行會議討論增產計畫，外界普遍預估，OPEC + 將堅持在 7、8 兩月把日產量提升至 64.8 萬桶的計畫。

個股方面，騰訊 (0700-HK)(TCEHY-US) 最大股東 Naspers 旗下子公司 Prosus 表示，將開始定期、有序地出售少量普通股，為自身的股票回購計畫提供資金。Prosus 持有騰訊約 29% 的股份。騰訊周一股價受此消息影響重挫，香港上市股票收跌 1.56%，報 278.2 港元。

截至台北時間周一（27 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Spirit Airlines(SAVE-US) 早盤上漲 6.28%，至每股 22.98 美元

Spirit Airlines 宣布將接受 Frontier Group 最新收購報價後，盤前股價跌近 5%。根據上周 Spirit Airlines 的收盤價，Frontier Group 提出的最新現金家股票收購要約價值 27 億美元，而捷藍航空最新的全現金收購要約價值為 37 億美元。

Spirit Airlines 認為，監管機構不太可能批准與捷藍航空合併，但後者對此提出異議。Frontier Group(ULCC-US) 開盤下跌逾 5%、藍航空 (JBLU-US) 開盤上漲 1.33%。

BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 3.03%，至每股 138.10 美元

輝瑞 (PFE-US) 與其合作夥伴德國生技公司 BioNTech 表示，針對 Omicron 改良的更新版追加劑疫苗，在對抗該變異株上產生更高的免疫反應。外媒報導指出，美國食品暨藥物管理局（FDA）顧問群預定周二（28 日）開會，討論今年秋季是否更新新冠疫苗；專家團表示，更新的疫苗可能會重新設計，用以對抗 Omicron 變異株。

Digital World Acquisition(DWAC-US) 早盤下跌 9.51%，至每股 25.18 美元

川普概念股、特殊目的收購公司 Digital World Acquisitiony 在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中表示，該機構在兩家公司合併審查流程中發出另外的調查傳票，此次調查可能會在實質上阻礙、拖延甚至阻止完成併購。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月耐久財訂單月增率報 0.7%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 5 月核心耐久財商品訂單月增率報 0.7%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 5 月季調後成屋簽約銷售指數月增率預期 - 4，前值 - 3.9

美國 6 月達拉斯 Fed 製造業活動指數預期 - 6.5，前值 - 7.3

美國上周 EIA 原油庫存變動預期 - 150 萬桶，前值 195.6 萬桶

華爾街分析：

華爾街最著名的空頭之一認為，在美股拋售重新開始前，目前的漲勢將繼續擴大。以邁克爾威爾遜（Michael Wilson）為首的摩根士丹利策略師表示，標準普爾 500 指數可能會再攀升 5% 至 7%，然後才能恢復跌勢。

Wilson 警告，由於對經濟放緩的疑慮才是油價和殖利率下降的主因，而非通膨見頂，股市最終將進一步下跌。Wilson 認為，在預估經濟將軟著陸的基本情境下，標準普爾 500 指數將在 3,400 至 3,500 點之間觸底。然而一旦經濟陷入衰退，將使該指數下跌至 3,000 點左右。

日內瓦 Prime Partners 的基金經理 Jerome Schupp 說：「我們認為，由於經濟放緩，美國、歐洲和中國的需求減少，油價下跌的可能性更大。這反過來應該有助於降低通膨預期，至少在今年年底是這樣。」

Pepper International 創始人 Carol Pepper 表示：「事情並未所想這麼糟糕，我們或許已經賣超，也或許不會出現經濟衰退。」