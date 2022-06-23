〈房產〉竹、桃偏鄉新建案10年來漲勢兇猛 新埔、平鎮倍數上漲

據市調機構統計，2012 年至今、近十年來北台灣新成屋、預售屋房價，漲幅第一名至第十名依序為新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍、竹北、楊梅、中壢、新竹市、竹東，漲幅從 70% 到 1 倍。其中漲幅超過 100% 的包括新埔及平鎮。

住展研發長何世昌指出，過去買房大多講究地段，但近十年來漲幅前十強多為蛋白、蛋殼區，尤其漲幅前五大依序為新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍，幾乎都被低基期房價區包辦。

統計顯示，10 年漲幅最凶猛的新竹縣新埔鎮，新建案房價由 2012 年的每坪 14.2 萬元大漲到每坪 31.2 萬元，10 年來漲幅高達 119.44％。何世昌分析，新埔房價飆漲的主因，除了營造成本因素外，與新竹菁華區供給有限關聯性更高；因新埔鄰近竹北，而竹北菁華區新建案售價動輒每坪 50、60 萬元、且建地供給少，建商與消費者轉進新埔推案、買房，進而帶動房價狂衝，且漲勢還沒有歇停的跡象。

與新埔類似的區域，還有芎林、竹東；近十年來，芎林房價從每坪 13.8 萬元大漲至每坪 27.1 萬元，漲幅約 96％，竹東則由每坪 14.8 萬元衝到每坪 25.5 萬元，漲幅近 72％。新埔、芎林與竹東，可以說都是跟著竹科發大財的區域。

桃園平填與觀音的新建案漲勢也兇猛，桃園平鎮 2012 年房價僅約每坪 14.5 萬元，今年已暴漲到每坪 29.1 萬元，漲幅約 101％。平鎮房價加速疾衝，主要是受到毗鄰的中壢帶動所致；由於中壢市區與青埔等高價區段均價已來到 4 字頭，部份消費者轉至平鎮購屋，但近年來平鎮推案量水位卻相當低，導致建案價格大漲，其中又以與中壢市區相鄰的區段漲勢最明顯。

桃園觀音近十年來房價從每坪 10.1 萬元跳漲至 20 萬元，漲幅也逼近一倍。何世昌指出, 觀音以往房市較為封閉，客源以當地民眾、工業區員工為主，但近年湧入不少桃園航空城徵收拆遷戶，以及看上高投報率而來的台北客，需求增加因而推升房價。觀音除了觀音工業區、桃科一期等既有工業區外，目前桃科二期正在施工當中，未來當地產業發展潛力更受期待。

壯圍則是唯一進榜的宜蘭縣行政區，房價從十年前的個位數漲至 18.9 萬元／坪，漲幅約 94％。壯圍房價漲幅擴大，箇中關鍵在「搶到宜蘭市區客」；因壯圍緊鄰宜蘭市，宜蘭市區透天總價較高，縣政特區透天總價動輒逾 2 千萬以上，於是建商在壯圍競相推出總價千萬內的透天厝來吸引市區客的青睞，進而推升整體房價。

何世昌認為，近十年蛋白區房價急漲，和房價基期低、跟進高價區上漲、營造成本轉嫁等因素有關。在薪水追不上房價與通膨的年代，越晚買房越貴，錢越存越薄，不如早點買房更為有利。