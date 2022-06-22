〈房產〉新北、台中房市交易天數拉長且議價空間減少

台灣央行自 3 月起啟動連二升息，房仲業者統計今年第一季和第二季主要都會銷售天數和議價空間，發現在六都銷售天數上，除了新北和台中，都呈現縮小；議價空間上，新北和台中則不增反減，其餘區域都呈現增加。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，升息讓買方緊縮買方購屋力，也讓交易相對遲緩，而新北與台中呈現了議價空間縮小，銷售天數增加的狀況，顯見買方態度轉為強硬，一旦屋主不願意降價，自然就賣得久。

2022 年首季平均貸款利率 1.46%，為統計以來同期最低，不過隨著央行 3 月後連續升息，第二季開始房貸利率走升，買方多認為價格應有空間，因此放緩購屋腳步，反映在交易上，如屋主願意增加議價機會，成交機率將會大增。

徐佳馨指出，以銷售天數來看，北市最慢，台南與高雄銷售天數也破 70 天，其餘區域都在 2 個月上下，值得注意的是桃園議價增加，銷售天數卻大幅減少，顯見除在地買盤外，雙北買盤也成為生力軍。另外，新北與台中因為議價沒有減少，推估銷售天數也因而增加，不過也可能與區域推案多，買方靜觀其變相關。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，近年來工料雙漲，營建成本續增，預期新屋價格難跌，加上央行升息增加購屋成本，也讓買方心生觀望，建議買方購屋前，應充分掌握價格走勢及政策動向，並檢視財務狀況，避免資金出現缺口，讓買屋成為噩夢一場。