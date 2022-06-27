國產署今年第3批地上權列標16宗 高雄兩案受矚

財政部國產署今 (111) 年第 3 批地上權標的出爐，列標 16 宗標的中，有 10 標是首度列標，從用途別來看，住宅區與商業區面積最大的標的全都位於高雄市，分別是前鎮區住宅區、土地面積 2400 坪，茄萣商業區面積約 3000 坪，預計將在 8 月中旬公告。

根據國產署資料，今年第 3 批地上權標的共計 16 宗，分別為北部 4 宗、中部 6 宗、南部 6 宗；若以用途別來看，住宅區標的有 11 宗、商業區土地則有 5 宗。

在北部地區部分，列標 4 宗全都是住宅區土地，其中台北市中山區面積 120 坪，新北市中和區與土城區面積分別各有 120 坪、200 坪；另外，桃園市面積則多達 300 坪。

中部地區則全落在台中市，其中干城 2 宗全都是商業區，面積分別為 1470 坪、1860 坪，住宅區則分別位於西屯區，梧棲區與東勢區，其中東勢區面積多達 1500 坪。

南部地區列標土地則分別坐落在高雄市、台南市、嘉義市與屏東市，其中高雄市分別是茄萣區的商業區用地、占地面積約 3000 坪，前鎮區與岡山區則為住宅區用地，土地面積分別為 2400 坪、1200 坪。

另外，嘉義市與屏東市則為商業區土地，土地面積分別為 520 坪、1200 坪；台南市則為住宅區土地、占地面積約 600 坪。