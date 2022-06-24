〈美股盤後〉鮑爾堅定鷹派立場  道瓊拉尾盤收紅

聯準會主席鮑爾堅定鷹派立場，最新數據加劇經濟衰退的擔憂，美股週四 (23 日) 開盤漲跌互見，美債殖利率下滑，能源股壓盤之下，美股午盤一度翻黑，所幸尾盤多方救駕，科技股強勢反攻，三大指數連袂收紅，道瓊小漲近 200 點。

聯準會主席鮑爾週四赴眾院金融服務委員會上堅定鷹派立場，強調聯準會對降低通膨的承諾是「無條件的」，傳遞持續激進升息的訊號，重申美國經濟可以應對更大幅度的升息，預估今年下半年的經濟成長速度仍應當相當強勁。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週四也放出鷹派訊息，他表示通膨對持續就業成長構成威脅，支持聯準會在 7 月升息 3 碼。

最新公布的上週初領失業金人數仍徘徊五週高位，美國 6 月份製造業和服務業活動降溫，加劇聯準會升息引發經濟衰退的擔憂。繼高盛和花旗後，瑞銀將經濟衰退的可能性提高到 69%，為最新一家預測美國經濟明年將衰退的投行。

聯準會週四公布壓力測試結果，參與的 34 銀行都通過壓力測試，結果顯示在全球面臨嚴重經濟衰退的情況下，銀行業者將總計蒙受超過 6,120 億美元損失，但有足夠資本維持放貸，抵擋嚴重的經濟衰退，預計銀行業將在下週一公布其實際股息和庫藏股計畫。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.41 億例，死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週四 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收紅，公用事業、醫療保健和房地產板塊領漲，能源股領表現最差。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.16%；Meta (META-US) 上漲 1.86%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.20%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。

道瓊成分股漲多跌少。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.34%；Merck (MRK-US) 上漲 3.19%；Nike (NKE-US) 上漲 2.94%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.88%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.68%。

費半成分股逾半收黑。AMD (AMD-US) 跌 1.58%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.83%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.70%；美光 (MU-US) 跌 0.21%；德儀 (TXN-US) 跌 0.96%； 高通 (QCOM-US) 下跌 1.69%。

台股 ADR 僅中華電信收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.03%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週四下跌 0.43% 至每股 705.21 美元。特斯拉 7 月前兩週將暫停生產，進行廠區升級作業，目標 7 月底讓產能再創新高，進一步邁向週產 2.2 萬輛的目標。

蔚來汽車 ADR (NIO-US) 上漲 2.22%。小鵬 (XPEV-US) 大漲 7.01%。美國諮詢公司 AlixPartners 週三汽車業界展望簡報表示，隨著大多數主要市場的需求加速，2028 年電動汽車銷量佔全球新車銷售量可能達到 33%，2035 年達到 54%。

玩具製造商 Funko (FNKO-US) 飆漲 12.67% 至每股 23.66 美元。摩根大通分析師稱玩具行業是當前市場的避風港，將 Funko 股價評級上調至「增持」。

西方石油 (OXY-US) 上漲 0.59% 至每股 56.09 美元。「股神」巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 自上週五以來持續加碼搶購西方石油，本週持股比例增至 16.3%。

網路設備大廠思科 (CSCO-US) 下跌 1.47% 至每股 42.93 美元。思科將逐步關閉在俄國與白俄羅斯業務，跟進其他西方企業加速撤離腳步，思科先前在 3 月已暫停該區的業務營運，包括銷售與服務。

經濟數據

上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 22.7 萬，前值 23.1 萬

上周續領失業金人數報 131.5 萬，預期 131.5 萬，前值 131 萬

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.4，預期 56，前值 57

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 51.6，預期 53.5，前值 53.4

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 51.2，前值 53.6

美國第一季經常帳報 - 2,914 億美元，預期 - 2,735 億美元，前值 - 2,179 億美元

華爾街分析

LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 稱，聯準會主席鮑爾最終承認，實現經濟軟著陸有多艱難，而且聯準會遏制通膨的承諾可能會導致經濟衰退，市場正在增長恐慌和全面衰退之間搖擺不定。

LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 表示，第二季財報將明確市場的走向，市場正在等待通膨趨於平穩的跡象，以便評估聯準會的反應，以及企業如何在經濟放緩的背景下進行管理。

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