需求顯著惡化！美國6月Markit製造業PMI創近兩年新低

標普全球（S&P Global）周四（23 日）公布最新數據顯示，由於快速通膨降低服務需求，導致工廠訂單與生產全面萎縮，美國 6 月商業活動明顯放緩，其中 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.4，遠低於預期 56，也不及前值 57，降至近兩年新低。

美國 6 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 52.4，遠低市場預期 56，前值為 57，創 23 個月新低

服務業 PMI 初值報 51.6，低於市場預期 53.3，前值為 53.4，創 5 個月新低

綜合 PMI 初值報 51.2，前值為 53.6，創 5 個月新低

藍：服務業 PMI，綠：製造業 PMI，紅：花旗驚奇指數 (圖：Zerohedge)

隨美國多個經濟數據表現不佳，分析師原本僅預估 6 月美國 Markit 製造業 PMI 略有下滑，然而真實數據出爐後卻跌破眾人眼鏡，儘管該數據仍位在 50 榮枯線上方，但擴張速度為今年初以來最慢。

在通膨高漲、利率上升、需求放緩與供應鏈擔憂揮之不去的因素干擾下，企業也下調對未來一年經濟前景預期。

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 評論數據時表示，美國 6 月經濟成長速度大幅放緩，不斷惡化的前瞻性指標暗示第三季經濟成長可能出現萎縮。調查數據與 6 月經濟年成長率不足 1% 的情況相符，商品生產部門已經在下滑，龐大的服務業則大幅放緩。

他也說，美國在放寬防疫限制後，消費者回歸帶來短暫繁榮，但許多服務公司目前看到，生活成本上升讓家庭越來越難以應對，非必需品生產商訂單也出現類似下降。因此，與前幾個月相比，6 月對商品與服務需求顯著下滑。

Williamson 認為，由於生活成本上升與需求下降，以及聯準會（Fed）提出的日益激進的升息路徑，以及隨之而來的整體金融狀況惡化，讓企業對前景擔憂大幅提升。企業信心目前處在通常暗示經濟衰退的水準，增加了衰退的風險。

他表示，需求下降的必然結果是價格壓力減小，調查中衡量企業成本和銷售價格的通膨指標在 6 月大幅下降，這表明儘管仍處於高位，但價格壓力已經觸頂。