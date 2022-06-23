強升息傷壽險業？公會提兩理由澄清是有利財務

周刊報導「強升息會逼出的壽險業大麻煩」，對此，壽險公會今 (23) 日晚間說明，利率上揚有利壽險業經濟實質，只是現行財報未能彰顯而已，且利率走高有助提升穩定收益，改善業者財務結構。

關於 Fed 大幅升息對壽險業的影響，公會表示，利率上揚有利壽險業經濟實質，惟現行財報未能彰顯；今 (2022) 年以來，壽險業金融資產未實現餘額及財報淨值下滑，主要來自利率上升導致債券評價下跌的影響。在現行 IFRS 4 下，因保險負債採鎖定發單基礎 (Locked-in)，尚未與現時市場利率同步評價，僅資產評價單方面受利率變動之影響，無法如實體現資產負債管理績效。

壽險公會進一步解釋，由於壽險公司普遍負債期限較長，對利率敏感性更大，倘若資產與負債均同步依 IFRS 17 準則下採現時估計 (即 Mark to market)，保險負債影響數應可望抵銷資產端利率上揚對評價的影響，有利 IFRS17 視角下淨值的提升，對壽險業經濟實質或日後順利接軌均屬正向，惟在現行財報制度下無法展現全貌。

利率走高有助提升穩定收益，改善業者財務結構部分，壽險公會指出，Fed 啟動升息循環引導貨幣政策正常化，帶動債市利率由歷史谷底翻揚，使壽險業新錢配置收益率顯著提升，可望逐步增進利息收入，提升業界利差表現。

至於匯率對損益的影響，壽險公會表示，壽險業所持有海外資產中有相當比重來自不需避險的外幣保單，截至 2021 年底，壽險業外幣保單占準備金的比例約為兩成，由於來自外幣保單的資金需配置於相同幣別的海外資產，無資產與負債幣別錯配問題，故不會產生匯率風險，應在設算匯率影響時予以排除。

壽險公會強調，推算壽險業匯率風險應將外匯避險操作納入考慮，因為壽險業會針對台幣保單的國外投資進行匯率避險操作，並輔以外匯價格變動準備金制度，有效控管避險成本。各家業者基於避險策略不同，台幣保單海外投資部位避險比例一般都在 60%~70% 以上，故以 2021 年為例，實際受匯率波動影響之金額實遠低報導中估算的 18 兆元。若未考慮外匯避險，逕以估算之美元海外資產部位乘以台幣兌美元的升貶幅度推估匯率對損益影響，過於粗略且將嚴重高估潛在影響。

壽險公會表示，在今年通膨居高、地緣政治風險突出，以及貨幣政策快速收緊的環境下，市場波動風險升高。面對金融局勢的挑戰，壽險業仍將持續做好資產負債管理的工作，強化償付能力，審慎因應並確保財務健全。