台灣網路體驗 中華電奪5G下載速度冠軍

國際測速機構 Opensignal 公布最新台灣行動網路體驗報告，中華電 (2412-TW) 以網速 383.3 Mbps 奪得 5G 下載速度獎及整體下載速度體驗第一；遠傳 (4904-TW) 則在 5G 可用率與 5G 可及率拿下第一；台灣大 (3045-TW) 與遠傳在遊戲體驗並列第一。

Opensignal 指出，中華電擁有最快 5G 平均下載速度，達 383.3 Mbps，遠傳也緊追在後，5G 平均下載速度 296.7 Mbps，而台灣大的網速也超過 200Mbps，達到 246.7 Mbps。

Opensignal 提到，遠傳以 38.7% 的得分，拿下 5G 可用率獎和 5G 可及率獎，其中，遠傳用戶在 5G 網路連接的時間比例最大，因此獲得 5G 可及率獎。

此外，遠傳與台灣大在 5G 遊戲體驗和整體遊戲體驗獎的得分不相上下，得分分別為 83.6 分、84.4 分，屬於 75-85 分的良好類別，略低於 85 分的優秀類別；中華電 5G 遊戲體驗得分為 81.4，也為良好。

中華電表示，在 2022 台灣行動網路體驗奬項的 5G 和整體行動網路表現獲得肯定，拿下 5G 網速上傳 / 下載體驗、整體下載體驗和影音體驗冠軍，獨贏體驗 4 項最多、為全台之冠。

主要 5G 網速體驗方面，中華電連續囊括 2021 下半年和 2022 上半年 5G 下載體驗和 5G 上傳體驗雙項冠軍，尤其 5G 下載體驗網速，取得平均高達 383.3Mbps，為全台唯一下載網速超越 300Mbps 的業者。

中華電強調，持續以客戶為中心的經營理念，擁有 5G 主流頻段最大連續頻寬區塊、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台，以 5G C-RAN(集中式無線接取網路) 機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，今年將基於既有 5G 網路基礎上，持續加速加量建設行動網路。