〈房產〉全坤建投資信義三興公辦都更案開工 預計2025完工

全坤建設 (2509-TW) 取得最優投資人資格的台北市信義路四段及光復南路交會點「信義三興公辦都更案」，今 (15) 日正式開工，預計 2025 年完工，更新後總價值達 45.73 億元。

「信義三興公辦都更案」是由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，以公辦都更方式整體規劃，整合相鄰私有土地並活化市有土地，引入民間投資金額約 9.8 億元，更新後總價值達 45.73 億元，延續信義計畫區的商業機能，全坤建設獲選為最優投資人。

「信義三興公辦都更案」基地面積約 316 坪，土地使用分區為商三特。為打造永續的建築資產，規劃符合生態、節能、減廢、健康等永續概念的低耗能建築，並採用太陽能板再生能源，供應地下停車場及樓梯間之基礎照明，節省用電量並友善環境。空間規劃上，1 樓為店舖、2-8 樓為一般事務所 20 戶、9-15 樓為住宅單元 63 戶。

台北市長柯文哲市長在開工儀式表示，基於公共利益與居住安全，台北市非常積極推動公辦都更，市府成立了「臺北市住宅及都市更新中心」，於今年 5 月正式掛牌，是由財團法人台北市都市更新推動中心轉型而成。公辦都更迄今已有 8 案興建中或完工，「信義三興公辦都更案」規劃興建地下 4 層、地上 15 層的住商複合式大樓 (黃金級綠建築標章與銀級智慧建築標章)，因有市有土地參與，將來市府分回將規劃居民活動場域，其餘則由原私地主及出資人全坤建設分回。