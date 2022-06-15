〈房產〉壓力大 央行若再升半碼 房貸利率將改寫6年來新高

市場預期台灣央行本月宣布升息的機率很高，根據五大銀行最新統計資料顯示，4 月新承做房貸利率為 1.561%，若充分反映上次升息一碼，5 月房貸利率將站上 1.6%，倘若台灣央行本季再宣布升息半碼，則房貸利率將進一步站上 1.7%，有機會創下 6 年以來的新高。

根據台灣央行公布的五大銀行新承做房貸統計，上一次房貸利率超過 1.7%，若這次央行升息半碼以上，房貸利率將有機會重回到 1.7% 以上，將創下近 6 年以來的新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息循環來勢洶洶，不管是房貸族或者打算購屋的民眾，都會受到影響，而且後續國內的升息壓力仍在，不用太久時間，可能未來的房貸利率就會見到 2%，民眾購屋前可先拉高利率試算看看，一旦面對升息房貸支出增加後，是否會影響到生活品質。

以房貸金額 1000 萬元，目前房貸利率 1.6%，分別升息半碼與一碼試算，20 年期升息半碼每月房貸繳款金額從 4.87 萬元增加到 4.93 萬元，每月多繳 580 元，升息一碼則每月多繳 1165 元，若是 30 年期的房貸，升息半碼房貸從每月 3.5 萬元，增加到 3.56 萬元，每月負擔增加 608 元，升息一碼則房貸負擔每月多出 1222 元。

房仲業者指出，面對這波升息循環，民眾可以因應的工具其實相對有限，購屋人應該提前試算看看，不過面對升息也不必太過緊張，過去長期的經驗來看，利率走低遠比走高的時間更多，未來景氣一旦有風吹動，利率可能又會有所變化。