鮑爾談話緩解市場憂心 比特幣帶領加密資產全線強彈

加密貨幣周四 (16 日) 普遍上漲，雖然美國聯準會祭出 28 年以來最大的一次升息，但主席鮑爾 (Jerome Powell) 表態，稱不太可能進行一系列的超強升息，讓全球市場情緒明顯舒緩。

據 Investing 報價，截至台北時間 13:13，以 24 小時漲跌計算，市值前一百大加密貨幣，除了穩定幣及 LEO 之外悉數強彈，而 LEO 下跌的主因是因為前兩天已經大漲，讓其 24 小時跌約 6%。

比特幣 (BTC)10 天來首次上漲，一度上漲至 22950 美元，之後漲幅縮減，來到 22049 美元，24 小時仍漲 4.27%，以太幣 (ETH) 漲 6%，報 1191 美元，Cardano(ADA)、瑞波幣 (XRP)、Solana(SOL)、Polkadot(DOT) 等高市值貨幣，漲幅更達 10% 以上。

市值前十大貨幣表現 (圖表取自 investing.com)

但以 7 天的表現計算，比特幣仍跌 27%，以太幣也下跌 33%。

過去一個多星期的下跌，共使加密貨幣市值損失超過 1 兆美元，市場信心潰散。經紀商 Oanda 分析師 Edward Moya 在給客戶的報告中表示，經歷過去幾天的艱難，人們對加密貨幣的看法變得非常糟糕，如果比特幣價格走勢跌破 20000 美元，市場可能變得更慘。

AlphaTrAI 投資長 Max Gokhman 則認為，這輪暴跌有助將泡沫和投機活動擠出市場，加密貨幣市場需要發展到更成熟狀態，現在也正變得更加成熟。

Tallbacken Capital 創辦人兼執行長 Michael Purves 表示，他依然認為比特幣的整體前景看跌，儘管如此，就近期而言，空頭部位已經可以考慮獲利了結。