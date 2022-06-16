〈紐約匯市〉鮑爾說Fed升息3碼不會是常態 美元從近20年高點重挫

美國聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 決議升息 3 碼 (75 個基點)，以 1994 年以來最大幅度打壓通膨，並預測未來幾個月經濟將放緩、失業率則會上升，決議出爐後，美元對主要貨幣應聲走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5% 至 104.76。DXY 在決策剛出爐時曾漲至 105.79，是 2002 年 12 月以來最高水準。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說，Fed 主席鮑爾在會後記者會中表示升息 3 碼不會是常見情況，是美元走軟的部分原因，「鮑爾最終沒有比市場預期的更鷹派，交易員紛紛把資金投入其他將在 Fed 之後積極升息國家的貨幣上。」

美元兌歐元下滑 0.36%，報 1.0452 美元兌 1 歐元。歐洲央行 (ECB) 周三稍早緊急召開會議，會後宣布研擬創建一種新工具解決歐元區分化的風險，以緩解義大利等南歐國家公債殖利率飆升的情況。

這種分化危機指的是，ECB 決策可能以不同方式影響歐元區成員國，某些國家的債券殖利率將大幅上升，與其經濟基本面不一致。ECB 將調整到期債券再投資，以幫助債務較高的成員國。

Monex Europe 外匯分析部門主管 Simon Harvey 說：「ECB 會議並未提供比上周政策聲明更多的訊息。」但因為美元遭遇賣壓，歐元仍升值。

美國升息之際，日本公債殖利率仍低迷，導致日圓最近持續受打壓。日圓周三稍早一度貶至 135.60 日圓兌 1 美元，約為 25 年低點，但隨著美元走軟，日圓強力反彈約 1.3%。日本銀行 (央行，BOJ) 將在周五公布政策決議。

英鎊兌美元也從 2020 年 3 月以來的低點回升，勁揚 1.71% 至 1.2202 美元兌 1 英鎊。

然而分析師表示，由於英國經濟成長正在減速，加上英國與歐盟潛在的貿易衝突，英鎊將持續受到打壓。英國央行 (BOE) 預定周四召開決策會議。

加密貨幣方面，比特幣刷新 18 個月新低，報 20076.05 美元。其他家密幣多下滑，顯示本周稍早 Celsius 凍結客戶提款所引發的市場動盪仍未結束。

截至周四 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格：