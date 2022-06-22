巴倫周刊：特斯拉仍擁利多 700美元成牛熊關鍵

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (21 日) 股價大漲 9.4% 至 711.11 美元，觸及近 3 周高點。馬斯克當日在卡達經濟論壇 (Qatar Economic Forum) 上的表態，緩解了特斯拉投資人最近的一些擔憂。

特斯拉周三 (22 日) 股價開盤上揚 1.78% 報 723.79 美元。

特斯拉近日因裁員遭到前員工提告，馬斯克對此回應表示，特斯拉將在未來 3 個月裁減 10% 的全職員工，但計劃增加時薪員工數量，裁員人數最終只占總員工數的 3.5% 左右，不會造成「實質影響」。 他還表示，從現在開始的一年內特斯拉的員工數量會更多。

此外，馬斯克還對特斯拉車輛的需求和該公司面臨的競爭發表了樂觀言論。他表示，特斯拉面臨的最大的制約因素與原材料和產量有關，他更關注的是這些問題，而不是來自其他車企的競爭。

他說：「所有想訂購特斯拉的人都知道，需求非常旺盛，等待名單很長。」這說明雖然面臨競爭和通膨導致的價格上漲等問題，但馬斯克認為特斯拉生產的電動車在可預見的未來都能賣得出去。

受宏觀經濟前景惡化、科技股拋售潮和收購推特 (TWTR-US) 的不確定性等因素拖累，今年以來特斯拉股價累計下跌 40.73%，是標普 500 指數同期跌幅的 2 倍。

雖然受到一系列不利因素的影響，但部分分析人士認為，特斯拉的獲利仍以高於預期的速度增加，近期股價大幅回落創造了一個「極有吸引力的切入點」。

CFRA 分析師尼爾森 (Garrett Nelson) 在研報中寫道，雖然特斯拉的股票最近出現「大拋售」，但該公司仍是「市場上最引人矚目的成長股之一，和蘋果 (AAPL-US) 或亞馬遜 (AMZN-US) 等顛覆產業的公司一樣，是一項具有長期回報潛力的投資。

他指出，相較特斯拉今年來的跌幅，其他汽車製造商跌幅更大，平均跌幅在 52% 左右。他說：「特斯拉成長過程中的幾個關鍵積極因素沒有被市場看到。」其中包括「卓越的」營運和獲利成長、德州奧斯丁和德國柏林新廠的潛在產量上揚、以及「資產負債表和未來產品線的顯著改善」。

尼爾森還認為，市場低估了高油價在推動電動車銷量方面可能發揮的作用。此外，特斯拉還可能比市場預計的更早推出 Cybertruck 和商用電動卡車 Semi。

在收購推特的問題上，有些人擔心推特會「分散馬斯克和特斯拉的注意力」，但尼爾森認為，馬斯克身邊有一支「能力很強」的特斯拉高管團隊，此外，雖然身兼多職，但多年來馬斯克一直保持著特斯拉和 SpaceX 成長的平衡。

《巴倫周刊》認為，對於特斯拉的投資人來說，最重要的還是關注交車數是否會持續成長。目前華爾街的預期是，2022 年特斯拉將交車約 140 萬輛，高於 2021 年的 93.6 萬輛；2023 年和 2024 年交車量將分別達到 210 萬和 260 萬。

從技術面來看，目前 620 美元仍是特斯拉股價的關鍵支撐位，突破 700 美元的阻力點後將再次轉變為支撐點，特斯拉的股價重回「中性區域」。同樣位於 700 美元附近的 20 日移動均線也可能會給股價的上漲帶來一些阻力。

如果特斯拉的股價無法守住 700 美元，接下來可能會回落至 620 美元的支撐點；如果這個支撐點再失守，股價可能會降到 600 美元或 550 美元。最重要的一點是，目前 20 日移動均線遠低於 50 日移動均線，這說明特斯拉股價還處於下跌趨勢中，只有守住 700 美元至少一周，才可能打破這股下跌趨勢。

700 美元上方的下一個阻力點是 756 美元，如果股價能突破、進一步上漲並成功收在 775 美元之上，特斯拉的股票將迎來一個新的牛市。