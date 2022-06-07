〈房產〉近7年每年9.7萬戶新住宅完工 房屋稅萬元戶數量大增

新竹一名年輕首購族，購入人生第一間預售屋，收到稅單後才驚覺今年房屋稅要繳約 1.5 萬元，但房價差不多的一間新北市中古屋，房屋稅只要 4000 餘元，兩者差距 3 倍多，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，近 7 年平均每年有 9.7 萬戶住宅完工，「新高大」是導致房屋稅負擔增加的主要原因。

此現象是由於 2014 年財政部修正房屋稅條例，緊接著各縣市也接續大幅調高近 30 年未調整的房屋標準單價，統計 2013 年稅制調整前與 2018 年資料交叉比較發現，房屋稅全台稅額萬元以上戶，大增 32.3 萬戶，增幅 41.6%，新的住宅多數都適用新房屋標準單價，因此三房住宅房屋稅可能就晉升萬元水準。

曾敬德表示，影響房屋稅多寡通常與屋齡、面積大小、結構與樓層數有關，通常具備「新高大」的住宅，房屋稅稅金就越重，主因包括屋齡新穎，可能適用調整後的標準單價，比調整前可能多出一倍以上，若是高樓層的建築物，則相對標準單價也會較高，另外一個重要關鍵在於住宅面積大小，面積越大的房屋稅稅金就越重。

今年全台自住用房屋件數達 707.23 萬件、房屋稅約 319.78 億元，占全台開徵件數及稅額比率分別為 77.19%、38.32%，平均自住用房屋每件金額為 4521 元；非自住住家用房屋件數 71.22 萬件、稅額 71.01 億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為 7.77%、8.51%。

全台六都房屋稅的成長幅度，台中市開徵件數成長 1.7% 最多，北市則是房屋稅收增加 7.6 億元，成長幅度 4.95% 最高，台中市主要因為新建案完工數量較多所帶動。

曾敬德指出，現在買新房子的持有成本比中古屋高上許多，要享受好的住宅品質的確代價也比較高，但相對的購買屋齡 10 多年的中古屋，房屋稅負擔就會相對較輕，購屋前可以先比較看看。