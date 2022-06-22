〈美股熱門股〉B站推付費牆開拓營收新來源 盤中漲逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2022年6月22號2點5分

根據路透周二（21 日）報導，中國影音平台 B 站（Bilibili、嗶哩嗶哩）為其部分影片推出付費牆（paywall）功能，在北京政府對科技業全面打擊的重創後，尋求實現收入來源多樣化。

截稿前，B 站 (BILI-US) 盤中股價受實現多元化收入消息激勵，上漲 4.12%，每股暫報 27.46 美元，市值報 107.26 億美元。不過該公司對此消息並未回應。

B 站也有人稱其為中國版 YouTube，目前已經開始在平台上推出付費影片內容，例如用戶想收看該平台上名為「世界十大之謎」的一系列影片，需要支付人民幣 30 元（約 4.48 美元）的費用。

這一舉措反映出以推出免費影片為招牌 B 站，迫切希望實現收入來源多元化，主因是其現有的營運成長引擎，包括實況直播與遊戲影片內容，在去年中國監管機構的強力打壓下受到重創。B 站總市值已從去年 2 月的 540 億美元的高峰降至本月的 100 多億美元。

B 站本月稍早時後公布第一季業績，雖然營收年增 30% 至 7.973 億美元，但仍較上季下滑 13%，此外淨損進一步擴大至 3.603 億美元。

另外由於中國監管機構限制遊戲市場可獲得牌照數量，B 站影音遊戲業務受挫，並預料本季在中國、海外市場僅獲得一款遊戲證照。