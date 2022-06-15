信義房屋首度南下高雄 標下高大特區約1800坪土地

高雄市地政局今 (15) 日舉行本年度第二季土地標售，釋出包括楠梓高大特區、中都重劃區、小港孔鳳特區等地的建地，最終釋出計 8 標共 10 筆土地，順利脫標，整體溢價率為 32.3%，其中信義房屋 (9940-TW) 旗下信義開發標下土地 1800 坪，單價 70.9 萬元，總價達 12.77 億元。

信義房屋指出，信義開發今年首度南下布局，參與高雄市地政局第二季土地開標，並取得高大特區第三種住宅區約 1800 坪土地，未來擬結合綠建築、節能減碳、社區營造等概念，為高雄在地消費者提供良好的居住環境。

信義房屋指出，此次得標土地為楠梓區藍田中段 361 地號，屬高大特區之第三種住宅區，鄰近高雄大學，是楠梓區知名的重劃區，具有土地規劃完整、道路筆直、街景整齊、綠意盎然等特質。

信義開發指出，此次得標基地環境優良，適合打造宜居的純住宅產品，未來擬採開放空間規畫，結合綠建築與節能減碳概念友善環境，並融入信義開發長期發展的社區營造做法，為高雄在地消費者提供良好的居住環境。

信義開發也表示，未來除了繼續深耕雙北市，也會積極投入其他區域的房地產開發活動，秉持信義企業集團照顧六大關係人、賺取合理利潤的核心理念，回應各地人們對於優質居住空間的期待。



