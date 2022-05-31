〈房產〉高雄5月房屋買賣移轉棟數達3648棟 月增7.6%

高雄市 5 月房屋買賣移轉棟數出爐，5 月總移轉棟數為 3648 棟，月增 7.64%，年減 18.75%，高雄房屋 5 月交易表現雖比去年同期遜色，不過仍為近 8 年來 5 月同期次高紀錄，另外累計今年 1-5 月高雄總移轉棟數為 1 萬 7360 棟，年減 2.66%。

觀察高雄本月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、楠梓區及鳳山區，三民區以 561 棟居冠，月增 42.7%，年減 0.4%，楠梓區受台積電 (2330-TW) 設廠效應表現不俗，以 553 棟居次，年月雙增，月增 33.6%，年增 22.3%，鳳山區為 447 棟，月減 2.6%，年減 37.9%。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，目前高雄整體市況除了缺貨現象持續，近期因疫情升溫，高雄確診數日益升高，帶看率也受影響減少 1-2 成左右，不過整體來說買氣仍在，市場目前成交多以低總價的公寓華廈居多，高總價物件，由於不少屋主在價格上仍有所堅持，雖讓買方猶豫期延長，但在剛性需求推動下，房市交易仍有不錯表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，目前高雄不少建商因考量工料、地價高漲，多以惜售心態，暫緩預售推案，自住需求轉向高雄新成屋及中古屋，導致案源有限、房價持續居高，雖然現受疫情升溫、利率走升、國際局勢多變、美股走跌等多頭利空，部分民眾購屋計劃趨向保守，不過，高雄具備豐厚的建設、產業利多硬實力，剛需強勁買氣仍在，長期來看，整體房市發展仍可期待。