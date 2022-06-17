最新預測 美國第2季GDP成長歸零 經濟瀕臨衰退

在美國總統拜登聲稱經濟並非不可避免之際，亞特蘭大聯準銀行的最新預測顯示，第 2 季國內生產毛額（GDP）零成長，顯示經濟瀕臨衰退邊緣。

亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型周四（16 日）的數據顯示，本季經濟可能零成長，不如 6 月 6 日的 0.9%、6 月 1 日的 1.3% 及 5 月 27 日的 1.9%。

亞特蘭大聯準銀行表示，在勞工統計局、人口普查局及財政部財政局最近發布的預測中，第 2 季實際個人消費支出成長、民間國內投資總額成長及政府支出成長分別從 3.7% 下降至 2.6%、從負 8.5% 降至負 9.2%、從 1.3% 降至 0.9%。

事實上，美國經濟已經放緩，第 1 季經濟意外萎縮 1.5%，為 2020 年春季以來最難看的表現。

若美國第 2 季經濟負成長，經濟將因此陷入衰退。根據美國全國經濟研究所（NBER）的定義，經濟衰退是經濟連續兩季負成長，特徵包括高失業率、GDP 成長率偏低或負成長、勞工薪資縮水、零售銷售下滑。

在美國聯準會（Fed）積極緊縮貨幣政策以壓制通膨之際，愈來愈多經濟學家與華爾街機構預測美國經濟將在兩年內陷入衰退，包括富國銀行、彭博經濟學家在內。

在經濟衰退示警不絕於耳之際，拜登在周四聲稱，經濟衰退並非不可避免，且美國比全球任何國家更有能力克服通膨。

拜登說：「大家要有信心，因為美國比世界上任何國家都更有能力擁有強勁第 2 季經濟成長，這不誇張，這是事實。」