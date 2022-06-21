美股重點新聞摘要2022年06月21日

今日操盤前瞻

澳洲央利率決策

美國 5 月成屋銷售

布拉德：美國經濟今年料持續擴張 Fed 應滿足市場升息期待

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，美國經濟今年可望繼續擴張，美國聯準會 (Fed) 必須滿足市場對升息的期待，才能遏制通膨。閱讀全文...

是否停徵聯邦汽油稅 拜登：可能在本周決定

面對高漲的通膨和汽油價格，美國總統拜登 (Joe Biden) 周一 (20 日) 表示，可能在本周末以前做出是否暫停徵收聯邦汽油稅的決定。閱讀全文...

野村警告亞洲糧食通膨再升溫 促使多國加快貨幣正常化腳步

野村控股警告，亞洲火熱的食品價格可能在未來幾個月繼續升溫，以新加坡、南韓、菲律賓漲幅最為驚人，這可能促使亞洲多國在下半年加快貨幣正常化的腳步。閱讀全文...

日本首相與央行總裁重申：將合作因應匯率波動 日圓小升

在上周日圓兌美元跌至 24 年低點後，日本首相及其央行總裁周一 (20 日) 重申，他們在外匯問題上步調統一。閱讀全文...

德最大工會要求加薪 7%-8% 特斯拉當地招募受薪資問題干擾

面對歐洲日益猖獗的通膨，德國最大工會 IG Metall 周一 (20 日) 宣布，新一輪談判將尋求 7% 至 8% 的加薪幅度，並表示，特斯拉 (TSLA-US) 在當地工廠的招募計畫已受薪資問題干擾。閱讀全文...