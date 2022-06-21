德最大工會要求加薪7%-8% 特斯拉當地招募受薪資問題干擾

面對歐洲日益猖獗的通膨，德國最大工會 IG Metall 周一 (20 日) 宣布，新一輪談判將尋求 7% 至 8% 的加薪幅度，並表示，特斯拉 (TSLA-US) 在當地工廠的招募計畫已受薪資問題干擾。

代表 380 萬名金屬、汽車與電子產品工人的 IG Metall，上周成功為鋼鐵業工人爭取 18 個月內加薪 6.5% 與 500 歐元的一次性補助，下一輪工會談判將始於 9 月，最終結果可望成為德國整體薪資水準發展的重要指標，歐洲央行 (ECB) 也將密切關注談判進展。

IG Metall 主席 Joerg Hofmann 說：「企業狀況良好，但員工在面對他們的超市和能源帳單時，狀況沒有很好。」他呼籲政治人物應幫助人民緩解生活成本大幅上升所形成的重擔，認為在當前環境下，對通膨的補償不能只靠集體談判來完成。

面對德國金屬業雇主協會 (Gesamtmetall) 對過度加薪恐引發薪資物價螺旋的擔憂，摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 經濟學家 Greg Fuzesi 認為，考量到通膨飆漲與德國工業訂單的強勁表現，這種加薪幅度並不算太大。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一也向歐洲議會表示，在通膨的情況下，有這樣的待遇和補償是完全合理的，並重申央行維持物價穩定的承諾。

經過協商後，歐元區企業今年第一季的加薪幅度約 2.8%。ECB 首席經濟學家 Philip Lane 認為，3% 的薪資增幅將與 ECB 的 2% 通膨目標步調一致，小摩經濟學家 Fuzesi 也預期，德國一次性薪資補貼將帶動歐元區薪資增幅進一步下滑。

特斯拉德國廠招募受阻

IG Metall 表示，特斯拉德國格林海德 (Grünheide) 超級工廠的員工向其抱怨薪資不平等，工會分析指出，相較於其他涵蓋在 IG Metall 薪資協議下的汽車製造商，特斯拉德國廠的員工薪資水準低了 20%。

IG Metall 地區負責人 Birgit Dietze 透過聲明表示：「特斯拉的人力招募作業沒有按計畫的速度推進，許多人剛開始對在特斯拉工作充滿興趣，但最後決定放棄，因為他們發現同樣的職位，其他公司薪水卻比特斯拉高出更多。」

特斯拉預期，待整車生產和電池業務全面展開後，最終德國廠將雇用 1.2 萬名員工。該公司 3 月時曾表示，德國廠員工已超過 3000 人，未來幾個月計劃再招聘上千人。