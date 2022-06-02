Fed布拉德重申支持年底升息至3.5% 利率可能在明後年回落

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周三 (1 日) 呼籲繼續升息，重申支持今年底前將利率升至 3.5%，以遏制通膨，但也表示，利率有可能在通膨獲得控制後於明後年回落，2019 年底的利率水平是參考基準。

布拉德於孟菲斯經濟俱樂部 (Economic Club of Memphis) 發表演說時表示，他認為聯準會 (Fed) 正瀕臨失去對通膨預期的控制，這也是為何必須採取可信的行動，使通膨穩定並維持在低點。

他並重申，央行現在的計畫很好，即在 6 月和 7 月各升息 2 碼，且開始縮減資產負債表。

布拉德說：「在每次會議上升息 50 個基點 (2 碼)，已經是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 近年升息速度的兩倍，這凸顯出一件事，即在我們所處的高通膨環境下，FOMC 對迅速轉向中性利率具有共識。」

他也說，相較於將升息步伐分攤到兩年或更長的時間，今年提早升息有助於 Fed 對抗通膨，這其中有很大部分是由財政和貨幣政策刺激所引起的，而不是與疫情相關的供應鏈問題。

談到是否支持在 9 月暫停升息，布拉德表示，他希望 Fed 比過去的緊縮周期更快採取行動。

他說：「在我看來，我們希望能盡快採取行動，對通膨施加下行壓力，確保通膨獲得控制，如此一來，我們就不用在接下來的幾十年面對這個問題。」

布拉德也說，一旦通膨回到目標水準，利率有可能會在 2023 年或 2024 年回落。

他指出：「2019 年底聯邦基金利率為 1.55%，10 年期美債殖利率為 1.86%，抵押貸款利率低於 4%，若通膨獲得控制，這些數字可望為利率落點提供實際基準。」

Fed 周三公布的褐皮書顯示，在貨幣刺激減少的情況下，美國經濟確實有開始放緩的跡象，布拉德認為這是意料中的事，並預料，經濟增速將放緩至 1.75 至 2% 左右的長期趨勢水平。