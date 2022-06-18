桑默斯再抨擊Fed經濟預測 稱失業率需達近6%才能壓制通膨

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 再度批評聯準會 (Fed) 的經濟預測，認為央行低估當前情勢的嚴重性，失業率可能需要達到將近 6%，才能夠緩解通膨。

Fed 周三 (15 日) 發布最新經濟預測，認為到了明年，美國通膨率將從當前的 6% 降至 3% 以下，接著在 2024 年降至 2% 左右，失業率預估值料自 5 月的 3.6%，在 2024 年升至 4.1%。

桑默斯表示，Fed 本次發布的經濟前景較 3 月大幅修正，但這比較像是樂觀的情境預測，而非基本情境。他認為，除非失業率在未來的某個時間點顯著提高 2 個百分點，否則通膨不會恢復正常水準。

桑默斯提出的情境，代表美國失業率可能至少達到 5.6%，遠高於經濟學家預期。經濟學家對明後兩年的失業率預估值中位數均低於 4%。

桑默斯並說，假如通膨率降至 2.5% 卻沒有引發經濟衰退，他會非常驚訝。他認為更有可能的情況是，經濟衰退不會使消費物價增幅一路減緩至 2.5%，這也是他之所以覺得整體趨勢已慢慢傾向停滯性通膨的原因。

面對經濟衰退擔憂，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三強調，央行並沒有試圖引發經濟衰退，但也表示，在支撐強勁就業市場且對抗通膨的同時，俄烏戰爭在內等不可控因素，使目標變得更具挑戰性。

桑默斯指出，聯準會接下來的挑戰可能是與伊朗的緊張局勢，而且這將會牽涉到能源市場。