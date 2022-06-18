企業高層擔心經濟衰退 六成認為未來一年半以內會發生

最新調查顯示，大多數企業高層認為經濟衰退即將到來或是已經到來，反映經濟前景的預期快速惡化。美國銀行經濟學家如今認為，美國明年有 40% 的機率陷入經濟衰退。

根據美國經濟聯合會 (Conference Board) 周五 (17 日) 公布的調查，超過 60% 受訪企業主預測未來 12 到 18 個月，自己所在的地區會出現經濟衰退，其餘 15% 認為已經陷入衰退。

相較之下，去年底僅 22% 受訪企業高層認為有衰退的風險。

本調查訪問 750 名企業執行長或高階主管，調查時間在 5 月 10 日至 24 日，即美國聯準會 (Fed) 尚未升息 3 碼以前。

會計和顧問公司 KPMG 的執行長 Paul Knopp 說，升息、俄國侵烏、供應鏈挑戰、中國清零等，都對前景帶來不確定性。

一些企業主對高漲的能源價格尤其擔憂，因運輸成本上漲代表製造商品的成本也會變得昂貴。例如冷暖氣設備製造商 Johnson Controls(JCI-US) 執行長 George Oliver 表示，市場對其產品需求仍強，營建業狀況也很良好，但高昂的能源價格已經對整體經濟構成威脅。

許多還有科技業者最近紛紛凍結人事招募或裁員，包括 Meta(META-US) 和 Coinbase(COIN-US)。Coinbase 執行長 Brian Armstrong 最近在致員工信中說：「經濟衰退可能讓加密貨幣產業再一次進入寒冬，而且可能延續一段時間。」

美銀：明年衰退機率為 40%

美銀證券經濟學家周五公布最新研究報告，預測美國經濟在明年陷入衰退的機率為 40%，因通膨將持續保持在高檔。不過今年就陷入衰退的機率偏低。

美銀預測，美國國內生產毛額 (GDP) 成長率將在明年第 2 季以前降到近乎 0%，而 2024 年經濟最多只會溫和反彈。

美銀證券全球經濟學家 Ethan Harris 說：「我們對 Fed 最大的擔憂獲得證實：他們落後情勢，現在只能冒險設法趕上。」他預測 Fed 將須把利率升到超過 4%。

美銀還下修全球今年成長預測，從原先預估的 4.3% 調降為 3.2%。