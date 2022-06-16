巴西、香港等央行跟進 Fed激進升息對全球帶來的三大連鎖效應

美國聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 決議升息 3 碼 (75 個基點)，以 1994 年以來最大的力道壓制通膨，這不但帶動全球央行跟進繼續升息，還可能造成全球經濟衰退、企業獲利萎縮的連鎖反應。

Fed 周三宣布升息後，香港、中東國家等貨幣與美元掛鉤的國家相繼調高利率。香港的基準利率調高 3 碼至 2%，是今年來第三度升息；波斯灣合作理事會 (GCC) 六個成員國中，卡達、阿聯、巴林央行都升息 3 碼，沙烏地阿拉伯升 2 碼，科威特貨幣雖然未與美元連動，但科威特央行仍升息 1 碼，阿曼稍晚預料將跟進。

巴西央行同日也升息 2 碼至 13.25%，為 2017 年以來最高水準，並預告這個全球最積極的升息循環將繼續下去，儘管有一些經濟學家質疑，巴西到 8 月可能很難以同樣的升幅緊縮。

英國央行 (BOE) 預定周四稍晚召開決策會議，市場普遍預期將升息 1 碼。另一方面，歐洲央行 (ECB) 周三趕在 Fed 會議登場前罕見緊急開會，採取穩定債市的措施，因 ECB 將在 7 月升息以壓制通膨，導致最近南歐國家的公債殖利率急速飆升。

分析師表示，Fed 激進立場可能為歐元區、英國和瑞士央行 (SNB) 空出進一步緊縮貨幣政策的空間，以便在美元升值之際，支撐各自的貨幣。

全球衰退？鮑爾坦言美國「軟著陸」不易

Fed 激進升息可能拖累全球經濟跟著衰退。景順全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，Fed 在某種程度上算是「世界的中央銀行」，有可能引發全球經濟衰退。

Fed 某種程度上算是「世界央行」，若升息導致美國經濟衰退，全球經濟也將受拖累。(圖: AFP)

知名經濟學家羅格夫 (Kenneth Rogoff) 曾在 4 月警告，假如美國因為升息循環陷入經濟衰退，可能抑制全球進口需求，並打擊金融市場。

Fed 在周三公布的最新經濟預測中，大幅調降今年國內生產毛額 (GDP) 成長預測，並調升失業率和通膨預測。鮑爾在記者會中坦承，要讓經濟「軟著陸」並不容易，因為有太多 Fed 難以控制的因素，雖然並非沒有實現的機會。鮑爾所指的軟著陸是讓通膨率回到 2%，同時保持強勁的勞動力市場。

企業獲利衰退

法國興業新興市場和信用研究部門主管 Guy Stear 警告，伴隨全球經濟衰退而來的，將是「企業獲利衰退」。

他表示，企業獲利占國內生產毛額 (GDP) 的比率已經連續上升 25 年，如今這個趨勢即將告終，主因是去全球化趨勢、能源和輸入性成本上漲、工資提高。

Stear 指出，俄烏戰爭和地緣政治分歧對供應鏈和成本的影響，讓企業在升息環境中遭遇更多威脅，「經濟衰退的機率正在升高，但企業獲利衰退的可能性上升得更快。」