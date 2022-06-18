拜登即將出訪中東 OPEC+評估增產下一步

美國總統拜登預定 7 月出訪中東，外界預期此行可能向沙烏地阿拉伯喊話增產，以在美國 11 月期中選舉前抑制不斷上漲的燃料價格和通膨，但石油輸出國家組織及盟國 (OPEC+) 內部自有考量，正在評估各種選項和利弊得失，包括沙國是否動用閒置產能。

拜登將在 7 月 13 日至 16 日拜會以色列、巴勒斯坦約旦河西岸和沙國，是他上任以來首次出訪中東，為美、沙兩國關係破冰，甚至可能會晤沙國實際統治者、王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman)。拜登 2018 年認定穆罕默德是殺害沙國異議記者的幕後指使者，使兩國關係降到冰點。

知情人士透露，拜登可能呼籲 OPEC 領導者沙國和其鄰國阿聯 (UAE)，把石油產量提高到超過 8 月承諾增產的水準並進一步提高產量，以冷卻目前已漲到每桶約 110 美元的油價。

但據悉 OPEC + 內部希望能先獲得有關區域安全的保障，才可能同意增產，成員國也正在評估各種選項和利弊得失。

拜登 7 月將訪中東，料將呼籲沙國進一步增產。(圖: AFP)

沙國一直小心行事，保守回應美國長期的增產呼聲，同時不打破與俄羅斯在幾年前油價暴跌期間建立起來的盟友關係。為了展現對俄國的支持，沙國能源部長本周出席聖彼得堡國際經濟論壇，並與俄國副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 合照，展現兩國的「良好」情誼。

本月稍早，沙國也對美國增產呼籲做出回應，(OPEC + 把 7 月、8 月的日產量提高到 64.8 萬桶，比原先的每日 40 萬桶多約 50%。

SEB 大宗商品首席分析師 Bjarne Schieldrop 分析，面對波濤洶湧的地緣政治環境，OPEC 一直保持實際的作風。

儘管 OPEC + 承諾擴大增產 64.8 萬桶，但此數字最終可能只具象徵意義，因為大多數成員國連原本小幅增產的目標都未實現，甭提進一步擴產。

真正有閒置產能的，只有寥寥幾個中東成員國。國際能源署 (IEA) 的資料顯示，達到 8 月增產協議的目標之後，沙國和阿聯仍有每日約 220 萬桶的額外產能可運用，相當於全球每日供油量的 2%。

知情人士說，沙國正在考慮是否回應美國的要求，但不清楚能否達成協議。Enverus Intelligence 研究公司主任 Bill Farren-Price 說：「沙烏地可能同意釋出更多石油，但意識到現在能做的有限。」

其他 OPEC + 成員國正在私下交換意見，希望找到最佳的方法。OPEC + 將在 6 月 30 日的線上會議，或是 7 月底 8 月初的下一場會議，考慮下一步。

OPEC + 在疫情支出啟動的石油產量協議終於接近尾聲，到了今年 8 月，2020 年削減的所有產量都將恢復。

美沙關係

拜登出訪沙國，凸顯俄羅斯入侵烏克蘭之後，如何讓權力朝有利於沙國的方向傾斜。若沒有沙國的增產，美國將很難和緩通膨。

沙國王儲穆罕默德遭控是殺害沙國異議記者的幕後指控者。(圖: AFP)

但拜登傳出可能會晤沙國王儲的消息，自傳出以來遭到各方質疑。包括部分民主黨人在內的國會議員批評，此舉違背了拜登政府以人權為外交政策核心的承諾。

拜登周五捍衛此決定，表示中東行不是專門為了會見沙國王儲，而是因為沙國王儲也將參加自己將出席的國際會議。

根據白宮國家安全局 (NSC)，拜登是應沙國國王的邀請參加「GCC+3」高峰會，而沙國王儲是沙國團隊的一份子。GCC+3 高峰會與會國為海灣國家合作理事會 (GCC) 六國和另外三國。