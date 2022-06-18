為解決間諜疑慮 抖音美國用戶數據全轉移到甲骨文雲端

社交短片公司抖音周五 (17 日) 披露，目前正將其美國用戶 100% 流量導向甲骨文 (ORCL-US) 的公共雲端，改變原本在美國和新加坡架設自家公司資料中心的做法，旨在減輕外界對該公司恐將美國用戶個資移交中國政府的疑慮。

抖音表示，「一年多來，我們已與甲骨文合作多樣商業關係措施，以期更加保護我們的 app、系統和美國用戶數據安全。」

「現在我們這項工作達到重要里程碑：我們已變動美國用戶數據默認的儲存地點，現在美國用戶流量 100% 均導向甲骨文雲端基礎設施。」

抖音表示，目前仍使用美國和新加坡的數據中心進行備份，但計劃最終從自家伺服器中完全刪除美國用戶的數據，且完全轉用位於美國的甲骨文雲端伺服器。

抖音選擇與甲骨文合作，也是甲骨文雲端業務的重大勝利。甲骨文雲端業務正試圖與美國三大公共雲端廠商競爭：亞馬遜 (AMZN-US) AWS、微軟 (MSFT-US) Azure，以及 Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌雲端。

德意志銀行分析師 Brad Zelnick 本周維持對甲骨文股票的「買進」評級和 110 美元的目標價，隱含漲幅 70%，意味著在貨幣調整的基礎上，甲骨文整體業務的營收成長幅度將保持偏高的個位數。

Zelnick 認為，雖然沒有企業能倖免於深度經濟衰退，但其他動態將在未來幾個月內推動甲骨文的發展，為股價反彈奠定基礎。

他說：「甲骨文正在業務轉型。通膨實際上對他們有利，因為甲骨文的客戶契約中，包含與通膨指數掛勾的成長，且甲骨文軟體的切換成本高昂，顧客對甲骨文漲價幾乎沒有抵抗力。」