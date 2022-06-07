桑默斯警告 美國通膨比想像中更接近1980年代高峰

美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 等人團隊發現，美國通膨率比想像中更接近 1980 年的高峰，代表美國聯準會 (Fed) 打擊物價壓力可能帶來更多痛苦。另一方面，現任財長葉倫本周將出席國會聽證會，日前關於「錯估通膨情勢」的發言將讓她遭到議員的拷問。

包括桑默斯在內的經濟學家為了更精準比較美國今昔的通膨，納入現在的支出型態、尤其是房地產，結果發現，美國 1980 年 6 月經調整的核心消費者物價指數 (CPI) 年增率應該是 9.1%，而非當年統計數據顯示的 13.6%。

美國核心通膨率在 1980 年 6 月創歷史新高，時任 Fed 主席的伏克爾 (Paul Volcker) 為了壓制通膨大舉升息 10 個百分點，使聯邦資金利率在 1980 年初達到 20%，引發美國經濟深度衰退。

從桑默斯等人的研究來看，伏克爾 (Paul Volcker) 當年執行的貨幣緊縮實際上把核心通膨率壓低 5 個百分點，而非官方數據顯示的 11 個百分點。這代表現今 Fed 控制通膨的任務，狀況比想像中更貼近伏克爾面臨的狀況。

美國前財長桑默斯等人的研究，顯示 Fed 控制通膨的任務比想像中更接近 1980 年代初期狀況。(圖: AFP)

美國通膨率是 Fed 2% 目標的三倍以上，美國勞工統計局本周五將公布的 5 月 CPI 報告，市場預估核心 CPI 年增率為 5.9%，從 4 月的 6.2% 下降。

這份由美國國家經濟委員會 (NEC) 發布的報告說：「核心通膨率要回到 2%，將需要採取幾乎和伏克爾一樣的力道，才能讓通膨減緩 (disinflation)。」

桑默斯等學者認為，重新檢視歷史數據的目的在提醒人們不要過度樂觀預測，因為要達到通膨減緩的效果，需要實施在歷史上很強力的貨幣緊縮。

葉倫將赴國會

葉倫之前是「通膨暫時論」最主要的支持者之一，但她上周一坦言去年「誤判通膨情勢」，是這位現任財長目前為止最明白的認錯。周末還傳出她曾建議美國總統拜登把 1.9 兆美元刺激計畫的規模大砍三分之一，儘管隨後遭到否認。

美國現任財長葉倫坦言她去年「錯估通膨情勢」。(圖: AFP)

葉倫預定周二出席參議院金融服務委員會聽證會，周三參加眾議院籌款委員會聽證會，可能面臨共和黨人對拜登政府處理物價和經濟表現的連番拷問。

根據財政部官員，葉倫預料會在聽證會上重申「通膨是拜登政府的優先要務」，美國的經濟復甦保持強勁，面對俄國侵烏和通膨等全球性挑戰仍處於良好的位置。