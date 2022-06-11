桑默斯：通膨觸頂說不攻自破 Fed應思考為何經濟預測頻頻失準

美國周五 (10 日) 公布 5 月通膨報告創逾 40 年高點之後，美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 表示， 通膨觸頂的希望已經幻滅，美國聯準會 (Fed)3 月預測今年年底前通膨會降到 2% 區間是個幻想，應該思考為何一再犯下明顯的錯誤。

桑默斯說：「通膨觸頂論顯然和通膨暫時論一樣，都是錯誤的。Fed 曾在 3 月預測通膨將在今年年底前回落到 2% 區間，坦白說，發布的時候看起來已經是幻想，現在回頭看更荒謬。」

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率未如市場預期下滑，而是攀升到 8.6%，創逾 40 年最高，汽油、食品價格和房租大幅上漲是主因。

桑默斯周五說：「Fed 現在說的話是對的，但我想他們並不明白去年 (暫時性通膨) 和今年初的錯誤造成多大的傷害。這些錯誤讓 Fed 失去公信力。」

這位哈佛大學教授表示，由於 Fed 從採取行動到政策見效的時間差，會導致一些實際傷害。他日前曾說，美國實際通膨率比想像中更接近 1980 年代的高峰水準，當年 Fed 主席伏克爾 (Paul Volcker) 為了壓制通膨大舉升息 10 個百分點，導致美國經濟深度衰退。

最近 Fed 已經公開傳達在 6 月和 7 月分別升息 2 碼 (50 個基點) 的意圖，Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 上個月還透露，她懷疑 9 月有任何理由足以暫停升息。

Fed 將在下周三召開例行會議並發布最新經濟、通膨和利率點狀圖預測。最近官員紛紛公開傳達在 6 月和 7 月分別升息 2 碼 (50 個基點) 的意圖，Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 不久前還透露，她懷疑 9 月有任何理由足以暫停升息。

關於接下來幾次開會的升息幅度，桑默斯認為已經不是每次升 1 碼還是 2 碼的差別，討論升 2 碼或 3 碼會更有意義。

桑默斯呼籲 Fed 官員思考為何預測與實際數值落差如此大，而且一再犯錯。他認為問題在於預測同質性過高，而且 Fed 主力經濟預測模型 (即 FRB-US) 不適合用來預測通膨。

這位前任財長指出，CPI 報告中的主要組成因素在未來幾個月會繼續大幅上漲，例如居住成本接下來可能大漲 8%，而醫療成本看起來還很低。

他重申，Fed 想要實現平抑通膨而不至於讓經濟衰退的「軟著陸」並不容易。然而若在下周三的會議前緊急升息，也絕非明智之舉，反而會引發恐慌。