〈貴金屬盤後〉全球央行升息潮 黃金下跌 周線收黑

全球央行接連升息，加上美元回穩，打壓黃金的魅力，黃金期貨周五 (17 日) 收低，連二漲止步，本周五個交易日累計下跌近 2%。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下滑 9.30 美元或 0.5%，報每盎司 1840.60 美元，本周共下跌 1.9%。

RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 說，黃金周四雖然大漲，周五就回吐漲幅，主因是美元回升 1.1%，他認為，通膨和利率彼此拉鋸的力量將持續左右黃金走向。

美元升值，代表以美元買進黃金的海外買家成本變昂貴。

美國聯準會 (Fed) 周三升息 3 碼，是 1994 年以來最大升幅，瑞士央行 (SNB) 意外升息，為 15 年來首見，英國央行 (BOE) 也調升利率。

摩根大通說，雖然穩固的通膨對金價是利多，但現在隨著 Fed 和各國央行收緊政策以對抗通膨，黃金遭到和利率有關的更劇烈定價所拖累。

黃金雖然是通膨環境下的避險工具，但利率上揚不利黃金，因這會提高債券殖利率，使持有黃金這類不孳息資產的機會成本提高。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說：「因為美元和公債殖利率的劇烈波動，黃金這禮拜走勢如雲霄飛車。」

他分析，Fed 升息 3 碼的決議會打壓黃金近期上漲動能，但對美國經濟衰退的擔憂，將限制黃金的跌幅。

周五公布的數據顯示，美國 5 月工業生產增加 0.2%，連五個月升溫，但周四的房市數據和失業金人數都令人失望。

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